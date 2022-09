Foot - Mercato - PSG

Annoncé au PSG, Ousmane Dembélé fait une révélation sur son mercato

Publié le 5 septembre 2022 à 20h45 par Jules Kutos-Bertin

Un temps pisté par le PSG, Ousmane Dembélé avait de grandes chances de poursuivre sa carrière ailleurs qu’au FC Barcelone vu l’état des négociations. Finalement, comme il l’explique lui-même, tout s’est arrangé et il a fini par prolonger. Dembélé assure n’avoir eu qu’une idée en tête : rester en Catalogne.

Alors que le marché des transferts a officiellement fermé ses portes la semaine dernière, le PSG n’est pas pleinement satisfait de son effectif. Pourtant, Luis Campos avait ciblé tous les besoins du club de la capitale. Malgré le trio de stars dont dispose Christophe Galtier, le conseiller sportif du PSG attendait du renfort en attaque.

Leonardo voulait Dembélé, Campos non

Le dossier Ousmane Dembélé a notamment été étudié. Libre de tout contrat, l’attaquant du FC Barcelone était loin d'une prolongation avec le club catalan vu la difficulté des négociations. Leonardo s’était positionné sur le dossier… avant que Luis Campos ne s’en écarte.

🔵🔴 Dembélé sostiene que él siempre tuvo claro que iba a seguir en el Barçahttps://t.co/jqR3o6QAX0 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 5, 2022

« J'ai dit à mon représentant qu’il n’y avait que le Barça »