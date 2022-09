Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé dit tout sur sa relation avec Neymar

Publié le 5 septembre 2022 à 19h30 par La rédaction

Alors que la relation entre Kylian Mbappé et Neymar ne serait pas au beau fixe à Paris, notamment après l’épisode du penalty face à Montpellier, l’international français s’est exprimé sur son entente avec le Brésilien. D’après lui, leurs rapports ont toujours été respectueux, même si le ton peut parfois monter. Malgré son statut de tireur numéro 1, le Bondynois n’a pas exclu la possibilité que Neymar se charge de nouveau de tirer les penalties.

C’est une histoire qui a beaucoup fait parler en ce début de saison. Face à Montpellier lors de la deuxième journée de Ligue 1, Kylian Mbappé, après en avoir raté un quelques minutes auparavant, avait laissé le deuxième penalty obtenu par le PSG à Neymar. Par la suite, le Brésilien avait liké des tweets affirmant qu’il les tirait mieux que l’international français. Tout cela a donné naissance à un nouveau « penaltygate » à Paris, de quoi faire ressortir certaines tensions qui pouvaient exister entre les deux hommes.

Mercato - PSG : L'annonce troublante de Kylian Mbappé après sa prolongation https://t.co/c21POW9Ys1 pic.twitter.com/eXwfUANzMo — le10sport (@le10sport) September 5, 2022

« On a toujours eu une relation comme ça »

Présent en conférence de presse ce lundi, avant la réception de la Juventus mardi en Ligue des champions, Kylian Mbappé est revenu sur sa relation avec Neymar : « c'est la sixième année avec Neymar. On a toujours eu une relation comme ça, basée sur le respect, mais parfois avec des moments plus froids et plus chauds. C'est la nature de notre relation qui est comme ça. j'ai beaucoup de respect pour le joueur qu'il est. Quand tu as deux joueurs qui ont des caractères forts comme ça, tu as des moments comme ça, mais c'est toujours dans le respect et dans l'intérêt du Paris Saint-Germain . »

« Numéro 1 ne veut pas dire que tu tires tous les penaltys »

Lors du match nul face à l’AS Monaco (1-1), c’est d’ailleurs Neymar qui avait tiré le penalty permettant au PSG de revenir au score. Un scénario qui pourrait se répéter contre la Juventus ? Kylian Mbappé n’a pas exclu cette possibilité et a sous-entendu que Lionel Messi pourrait également s’en charger. « Qui va tirer le prochain penalty ? On verra, il y a toujours une discussion. Il faut voir comment ça se passe durant le match. On n'est pas fermés tous les deux. Si le match fait que Neymar doit tirer, Neymar tirera, si le match fait que ce soit à moi de tirer, je le ferai. Il n’y a pas de problème sur ça. Numéro 1 ne veut pas dire que tu tires tous les penaltys, ça n’existe dans aucun club, encore moins quand tu joues avec 3 joueurs comme ça. Il faut savoir partager le gâteau. C’est une question de sensation et il faut savoir aussi mettre de l’eau dans son vin. On verra demain, mais il n'y a pas de problèmes avec ça », a-t-il ajouté.

