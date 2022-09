Foot - Mercato

Mercato : Dans le dossier Lewandowski, Pini Zahavi a trompé le PSG

Publié le 5 septembre 2022 à 17h30 par Thomas Bourseau

Une fois, mais pas deux. En 2017, Pini Zahavi faisait une fleur au PSG en rapprochant Neymar, alors engagé envers le FC Barcelone, du club de la capitale. Néanmoins, l’agent israélien a par la suite trompé le Paris Saint-Germain dans le dossier Alaba et dans l’opération XXL entourant Robert Lewandowski cet été. Sa proximité avec Joan Laporta et le versement d’une commission ont joué en la faveur du FC Barcelone.

Pini Zahavi peut être dans les bonnes grâces de certains dirigeants du PSG et supporters du club de la capitale. En effet, à l’été 2017, l’agent israélien avait servi d’intermédiaire entre le clan Neymar et le Paris Saint-Germain pour que le champion de France puisse boucler le transfert de Neymar grâce à l’a clause libératoire de 222M€ qui figurait dans l’ex-contrat de la star auriverde au Barça .

Après Alaba, Zahavi joue un sale tour au PSG avec Lewandowski

Cependant, Pini Zahavi a par la suite fait faux bond au PSG. Gérant les intérêts de David Alaba qui figurait dans les petits papiers de l’ex-entraîneur du club, à savoir Thomas Tuchel, ou encore l’ancien directeur sportif Leonardo, Zahavi n’a cette fois-ci pas facilité la tâche du comité de direction du PSG pour cette arrivée libre de tout contrat. Finalement, Alaba a bel et bien gratuitement quitté le Bayern Munich afin de s’engager du côté du Real Madrid. Et cet été, Pini Zahavi a remis ça, mais avec Robert Lewandowski.

Proche de Laporta, Zahavi a poussé pour Lewandowski au Barça et a même pris une commission

C’est en effet ce que révèle The Athletic. Dès lors que Luis Campos avait officiellement été nommé conseiller football du Paris Saint-Germain, le dirigeant portugais aurait caressé le désir d’associer Kylian Mbappé et Robert Lewandowski à la pointe de l’attaque du PSG. Cependant, comme The Athletic l’a révélé ces dernières heures, Pini Zahavi aurait profité de sa relation privilégiée avec Joan Laporta, avec qui il aurait travaillé sur plusieurs business par le passé, afin de rapprocher les positions des différentes parties pour son transfert au FC Barcelone. Résultat, Zahavi aurait poussé pour que le président du Barça puisse trouver un accord remanié d’un point de vue financier par rapport au salaire du Polonais au Bayern Munich. Ce qui aurait valu à Pini Zahavi une jolie commission de 5M€ pour le transfert de Robert Lewandowski au FC Barcelone. Après avoir aidé le PSG à mettre la main sur Neymar, Zahavi a joué un sale tour au club parisien à la fois avec David Alaba et Robert Lewandowski.

Mercato - PSG : Un échec à 30M€ révélé dans le feuilleton Icardi https://t.co/MOJvhLDbFX pic.twitter.com/y1tGaJVxqw — le10sport (@le10sport) September 5, 2022

Laporta s’enflammait en juillet pour le recrutement de Lewandowski