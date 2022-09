Foot - Mercato - PSG

PSG : Tuchel n’a pas digéré le transfert avorté de Kimpembe

Publié le 5 septembre 2022 à 12h45 par Thomas Bourseau

Entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel a tenté tant bien que mal d’attirer son ancien défenseur du PSG à Stamford Bridge à l’intersaison. Cependant, la direction des Blues a fait la cour à Jules Koundé pendant un bon moment. Une décision qui a pu peser dans le feuilleton Kimpembe au grand dam de Tuchel. Explications.

Thomas Tuchel voulait recruter un défenseur central de premier choix à l’intersaison en plus de Kalidou Koulibaly qui a quitté le Napoli au cours du dernier mercato estival pour s’engager à Chelsea où il évolue à présent sous la houlette de l’ancien coach du PSG. D’ailleurs, pendant la première partie du mercato, il a été question d’un éventuel départ de Presnel Kimpembe du Paris Saint-Germain. Comme The Evening Standard le révélait en juillet, le PSG aurait réclamé à Chelsea la coquette somme de 50M€ pour laisser filer le champion du monde sous contrat jusqu’en juin 2024.

Mercato - PSG : A la recherche d’un buteur, Campos a tenté un énorme coup en Ligue 1 https://t.co/QHvvnriI92 pic.twitter.com/E36zwQiGP6 — le10sport (@le10sport) September 5, 2022

Tuchel regrette le choix de Chelsea pour Kimpembe

Cependant, Chelsea n’a finalement pas pu mettre la main sur Presnel Kimpembe, au grand dam de Thomas Tuchel. D’après les informations divulguées par The Athletic ces dernières heures, l’entraîneur allemand n’aurait jamais été particulièrement emballé par l’option privilégiée de Todd Boehly, co-propriétaire de Chelsea. Ce serait la raison pour laquelle il aurait déjà refusé de le recruter à Chelsea à l’été 2011, sous l’ancienne direction. Et chez les Blues , on regretterait d’avoir gaspillé autant de temps à courir derrière Jules Koundé, qui a finalement signé au FC Barcelone, en mettant donc en péril les autres options préférées par Thomas Tuchel telles que celles menant à Matthijs de Ligt, Nathan Aké et surtout Presnel Kimpembe. Nul doute que Tuchel n’a pas dû bien digérer le choix de sa direction, lui qui faisait de Kimpembe une véritable priorité.

Kimpembe ne voulait pas partir