Le Real Madrid prépare le terrain pour le transfert d'une star

Publié le 5 septembre 2022 à 12h30 par Thomas Bourseau

Il aurait pu signer au PSG, au FC Barcelone, au Bayern Munich et surtout au Real Madrid. Néanmoins, Erling Braut Haaland a choisi l’ancien club de son père Alf-Inge, à savoir Manchester City. Comme cela a été expliqué dans un documentaire sur sa décision, il était inconcevable de débarquer au Real Madrid où Karim Benzema est intouchable. Mais pour la suite, il semblerait que le club merengue n’ait pas fait une croix sur Haaland. Explications.

Erling Braut Haaland a signé en faveur de Manchester City cet été bien qu’il ait été annoncé aux quatre coins de l’Europe. Mais comment en est-il arrivé à cette décision ? Dans le documentaire diffusé sur Viaplay et intitulé Haaland : Valget , ce qui signifie le choix en norvégien, Erling Braut Haaland a dévoilé les coulisses de sa décision de quitter le Borussia Dortmund pour Manchester City. Ce format avait été utilisé une première fois en 2010 dans le monde du sport par LeBron James pour son arrivée chez le Miami Heat et par Antoine Griezmann à l’été 2018 pour annoncer sa prolongation de contrat à l’Atletico de Madrid alors qu’il était annoncé du côté du FC Barcelone. De son côté, Haaland n’a pas pu échapper à la question du Real Madrid, l’un des nombreux clubs ayant été intéressés par ses services, mais qu’il n’a pas pu ou plutôt voulu rejoindre.

Haaland ne pouvait pas signer au Real Madrid à cause de Benzema…

Par le biais du documentaire en question, Alf-Inge Haaland s’est confié sur le choix final de son fils et sur quelques critères cette décision a été prise : l’importance d’Haaland dans l’équipe qu’il rejoindra. « Nous avions un critère en tête, qui a vraiment besoin d'un 9 ? Manchester City, c’est un 10, c'est l'option parfaite, tandis que le Real Madrid, c’est un 5 ou un 6 en raison de la façon dont Benzema joue actuellement ». Pour le Real Madrid, il aurait donc fallu qu’il n’y ait pas un joueur de l’importance de Karim Benzema qui évolue dans le même secteur de jeu que l’attaquant de Manchester City.

…mais Haaland n’a pas recalé le Real Madrid

Tout porte donc à croire qu’Erling Braut Haaland aurait recalé le Real Madrid, qui faisait de toute manière de Kylian Mbappé sa grande priorité, pour finalement signer en faveur de Manchester City. Cependant, à en croire les propos tenus par l’avant-centre des Skyblues , un « non » ne serait pas vraiment sorti de sa bouche. « Comment peut-on dire non à un club légendaire comme le Real Madrid ? Bonne question. Tu ne peux pas vraiment le faire ». Voici le court message que l’international norvégien a fait passer au sujet du Real Madrid et de son transfert qui n’a pas eu lieu cet été.

Det holdt ham våken om nettene. Men det kunne ikke gå galt. Følg Erling Braut Haalands klubbvalg fra innsiden i dokumentaren «Haaland: Valget» – tilgjengelig på Viaplay lørdag! ⚽️ pic.twitter.com/llK1ZPhIG4 — Viaplay Fotball (@ViaplayFotball) September 1, 2022

À Madrid, cap sur 2024 pour Erling Haaland ?