Real Madrid : Ancelotti explique son choix fort avec Eden Hazard

Publié le 4 septembre 2022 à 16h00 par Amadou Diawara

Alors qu'il aurait pu quitter le Real Madrid lors des dernières fenêtres de transferts, Eden Hazard peine à emmagasiner du temps de jeu cette saison. Toutefois, comme l'a confié Carlo Ancelotti, la star belge va jouer davantage que lors du précédent exercice. Alors qu'il n'a pas utilisé Eden Hazard ce samedi face au Betis, le coach du Real Madrid s'est justifié.

En difficulté depuis sa signature au Real Madrid, Eden Hazard est passé tout près d'un départ à plusieurs reprises. Alors qu'elle défend toujours les couleurs du club merengue, la star belge a très peu de minutes de jeu à se mettre sous la dent ces dernières semaines. Toutefois, Carlo Ancelotti assure qu'Eden Hazard jouera plus que la saison dernière lors de cet exercice.

«Les changements ont consisté à mettre de l'énergie au milieu de terrain»

« Eden Hazard ? Ça marche bien. Il aura un rôle plus important que l'an dernier. Après trois matchs, il est difficile de faire un bilan de la saison », a affirmé Carlo Ancelotti en conférence de presse d'avant-match

«Tu n'as pas besoin de faire entrer Hazard quand tu gagnes 2-1»