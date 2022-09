Foot - Mercato - Real Madrid

Mbappé, Benzema... Le clan Haaland justifie son transfert avorté

Publié le 4 septembre 2022 à 17h10 par Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Erling Haaland a snobé le Real Madrid de Carlo Ancelotti pour rejoindre Manchester City et Pep Guardiola en Angleterre. Interrogé sur le sujet, Alf-Inge Haaland a expliqué ce choix. Et à en croire le père du joueur, Erling Haaland a refusé la Maison-Blanche à cause de Karim Benzema.

Etincelant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Haaland a tapé dans l'oeil des plus grosses écuries européennes, dont le Real Madrid. En plus de Kylian Mbappé, le club merengue aurait coché le nom du buteur norvégien pour renforcer son attaque.

«Manchester City est un 10(/10), c'est l'option parfaite»

Toutefois, le Real Madrid s'est cassé les dents sur ce dossier, puisque Erling Haaland a choisi de rejoindre Pep Guardiola à Manchester City. Dans le documentaire « Haaland : le choix » diffusé sur Viaplay , Alf-Inge Haaland a expliqué pourquoi son fils avait recalé le Real Madrid pour signer chez les Citizens .

«Le Real Madrid est un 5 ou un 6 à cause Benzema»