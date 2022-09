Foot - Mercato

Transferts : Ce prétendant vide son sac sur son échec avec Haaland

Erling Braut Haaland, en plus d’avoir de manière hebdomadaire mis le feu aux pelouses allemandes, a avait fait autant au marché des transferts. Avant que le Norvégien signe en faveur de Manchester City, il a été question d’un intérêt du Bayern Munich entre autres, qui ne s’est concrétisé. Le club bavarois a justifié la tournure des évènements.

Un grand talent évoluant au Borussia Dortmund. Il paraissait évidemment que le Bayern Munich se penche sur le dossier comme le géant bavarois à l’habitude de le faire lorsqu’un joueur sort du lot en Bundesliga et comme il l’a déjà fait au BvB par le passé avec Robert Lewandowski et Mario Gotze notamment. Cependant, Erling Braut Haaland a signé en faveur de Manchester City alors qu’il était sur les tablettes des plus grands clubs européens. Pas de quoi faire nourrir des regrets au Bayern Munich pour autant.

Pour Sky Deutschland , Hasan Salihamidzic, directeur sportif du Bayern Munich, s’est confié sur le feuilleton Erling Braut Haaland. « Si Haaland a recalé le Bayern Munich ? Nous étions en pourparlers, mais il est apparu clairement que les choses pouvaient ne pas fonctionner pour les deux parties. C'est pourquoi il joue pour Manchester City maintenant et c'est pourquoi nous avons d'autres joueurs… ».

How many players rejected Bayern'Salihamidžić: "I can't remember any"Erling Haaland'Salihamidžić: "We were in talks, but it became clear that things might not work out for both sides. That's why he's playing for Manchester City now and that's why we have other players." pic.twitter.com/KEAefCQSOw