Mercato : Le Bayern en rajoute une couche pour Cristiano Ronaldo

Publié le 31 juillet 2022 à 14h10 par Quentin Guiton

Désireux de quitter Manchester United cet été, Cristiano Ronaldo a toutes les peines du monde à trouver un club. Le Portugais se ferait recaler de partout et la perspective de le voir rester en Angleterre s’accentue de jour en jour. D’ailleurs, le Bayern Munich, qui était l’une des destinations privilégiées par Ronaldo, vient encore de refermer la porte…

Cristiano Ronaldo est en pleine tourmente. Un an seulement après son retour, le Portugais voudrait déjà quitter Manchester United pour jouer la Ligue des champions la saison prochaine. Et même si les Red Devils ont à maintes reprises assuré qu’ils ne souhaitaient pas se séparer de leur star cet été, Jorge Mendes aurait déjà sondé plusieurs clubs pour accueillir son joueur.

Mercato : Après Lionel Messi, Cristiano Ronaldo reçoit un appel du pied improbable https://t.co/YymUfF8oBs pic.twitter.com/Ag0bzie1ry — le10sport (@le10sport) July 31, 2022

Le Bayern et Chelsea avaient les faveurs de Ronaldo mais…

Ainsi, Naples, l’AS Rome, le PSG, le FC Barcelone, le Sporting et dernièrement l’Atlético Madrid ont été évoqués. Mais Cristiano Ronaldo n’a toujours pas trouvé preneur. Pourtant, le quintuple Ballon d’Or avaient bien deux destinations privilégiées au départ : le Bayern Munich et Chelsea. Seulement, les deux équipes ont recalé le Lusitanien. Thomas Tuchel avait assuré que la priorité pour les Blues était de renforcer leur défense, et que Ronaldo n’était donc pas vraiment dans ses plans. Du côté du club allemand, Oliver Kahn avait déclaré à Kicker : « Cristiano est un joueur que j’apprécie, pour moi c’est l’un des plus grands. Mais c’est une opération qui ne rentre pas dans notre philosophie » . Des propos plutôt clairs.

Le Bayern ferme encore la porte !