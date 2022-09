Foot - Mercato

Cristiano Ronaldo se fait encore recaler pour son transfert

Publié le 1 septembre 2022 à 14h30 par Pierrick Levallet

Alors que Manchester United ne disputera pas la Ligue des champions cette saison, Cristiano Ronaldo souhaiterait quitter les Red Devils. L’attaquant de 37 ans aurait alors postulé auprès de plusieurs clubs, sans réussite pour l’instant. Le quintuple Ballon d’Or viendrait d’ailleurs de voir une énième porte de sortie se fermer pour son transfert.

Depuis le début du mercato, Cristiano Ronaldo alimente de nombreuses rumeurs quant à son avenir. Désireux de disputer la Ligue des champions cette saison, le Portugais serait prêt à quitter Manchester United seulement un an après son retour. Pour cela, l’attaquant de 37 ans aurait postulé auprès de nombreux clubs comme Chelsea, le PSG, le Borussia Dortmund ou encore l’Atletico de Madrid. Mais jusqu’à présent, le quintuple Ballon d’Or n’aurait essuyé que des refus. De plus, Manchester United semble s’opposer à un départ de Cristiano Ronaldo.

«Cristiano Ronaldo fait toujours partie de nos plans»

Dans des propos rapportés par Le Parisien , Erik Ten Hag avouait que Cristiano Ronaldo fera encore partie de l’effectif de Manchester United après la fin du mercato : « Cristiano Ronaldo fait toujours partie de nos plans. On a besoin de joueurs de qualité. Nous irons de septembre à janvier minimum avec ce groupe. Comme je l'ai dit, nous avons besoin de joueurs de qualité. Sauf s'il y a une opportunité exceptionnelle, le mercato est fini. » Pourtant, l’attaquant de 37 ans était encore annoncé dans le viseur du Sporting Portugal, qui dispute la Ligue des champions.

L’entraîneur du Sporting menace de quitter le club en cas d’arrivée de Cristiano Ronaldo

Néanmoins, Ruben Amorim a jeté un terrible froid sur un potentiel retour de Cristiano Ronaldo à Lisbonne. « Est-ce que je signerais Cristiano Ronaldo s’il voulait retourner au Sporting ? Je ne garantis rien. Ronaldo est un joueur de Manchester United et je pense qu'il continuera à l'être » a-t-il lancé en conférence de presse. Mais en interne, Ruben Amorim aurait bien savoir qu’il ne voulait pas de Cristiano Ronaldo selon The Times . L’entraîneur du Sporting Portugal aurait menacé sa direction de quitter le club si elle venait à recruter le quintuple Ballon d’Or. La porte menant à un retour dans son club formateur s’est alors refermée, tout comme celle menant à l’OM.

Longoria ferme la porte à Cristiano Ronaldo

« C'est le monde des réseaux sociaux, c'est un monde qui cherche une manière de faire le buzz. Nous sommes un club qui fait avec les moyens qu'on a. Me demander si Cristiano Ronaldo peut venir, c'est comme me demander si Kevin De Brune, Darwin Nunez ou Erling Haaland pouvait venir à l’OM. Rêver, c'est une belle chose pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on être sincère avec tout le monde et on doit faire le football avec les moyens qu'on a. On a un projet sportif sérieux, qui consiste à s'améliorer toutes les saisons, être compétitif et surtout de porter un équilibre économique qui est pour moi l'avenir du football » expliquait récemment Pablo Longoria au micro de beIN SPORTS . Ne reste donc plus que l’option Napoli pour Cristiano Ronaldo. Mais même là-bas, le Portugais ne serait pas vraiment attendu.

Cristiano Ronaldo désormais recalé par le Napoli