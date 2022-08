Foot - Mercato - Manchester United

Une offre inespérée pourrait arriver pour Cristiano Ronaldo

Publié le 31 août 2022 à 23h35 par Bernard Colas

Désireux de quitter Manchester United cet été, Cristiano Ronaldo n’a pas trouvé preneur à quelques heures de la fin du mercato dans la plupart des pays européens. Naples et le Sporting CP ne devraient pas lancer d’offensive pour lui d’ici jeudi soir, mais Chelsea pourrait encore passer à l’action selon certaines sources…

Alors que le mercato ferme ses portes ce jeudi dans la plupart des championnats européens, Cristiano Ronaldo n’est pas parvenu à régler sa situation jusqu’à maintenant. Pourtant, le quintuple Ballon d’Or a rapidement tranché pour son avenir, prévenant Jorge Mendes de ses envies d’ailleurs dès le début de l’été afin de disputer la Ligue des champions cette saison. Depuis, le célèbre agent de CR7 a multiplié les pistes pour son client, sans pour autant parvenir à ses fins. Annoncé aux quatre coins de l’Europe, Cristiano Ronaldo est aujourd’hui parti pour rester à Manchester United, à moins qu’une offre de dernière minute soit dégainée. Un scénario possible aux yeux de Kaveh Solhekol.

« Une source me dit qu'il y a encore une chance que quelque chose se passe avec Chelsea »

Journaliste à Sky Sports , Kaveh Solhekol estime en effet que Cristiano Ronaldo pourrait animer la dernière journée du mercato en Angleterre. « Une source me dit qu'il y a encore une chance que quelque chose se passe avec Chelsea. S'ils devaient le prendre, ils lui offriraient un contrat d'un an avec une option pour une autre année. On m'a dit que si cela se produisait, Chelsea paierait une indemnité de transfert à Manchester United et que cela pourrait aider United sur le plan du fair-play financier car Chelsea retirerait le salaire considérable de Ronaldo , confie-t-il. Je ne dis pas qu'il va aller à Chelsea, mais la fenêtre est ouverte, c'est quelque chose dont nous avons parlé dans le passé. D'après ce que dit Erik ten Hag, le plus probable est qu'il reste car il se fait tard . »

« Cristiano Ronaldo fait toujours partie de nos plans »

En effet, plus le temps passe, plus il paraît difficile d’imaginer Cristiano Ronaldo partir de Manchester United malgré ses envies d’ailleurs. Interrogé en conférence de presse sur l’avenir de son numéro 7, Erik ten Hag s’est montré catégorique : « Cristiano Ronaldo fait toujours partie de nos plans. On a besoin de joueurs de qualité. Nous irons de septembre à janvier minimum avec ce groupe. Comme je l'ai dit, nous avons besoin de joueurs de qualité. Sauf s'il y a une opportunité exceptionnelle, le mercato est fini. »





Mercato : Le verdict final est tombé pour le transfert de Cristiano Ronaldo https://t.co/lQ0qlLszNL pic.twitter.com/vYPtPwUV5g — le10sport (@le10sport) August 31, 2022

