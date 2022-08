Foot - Mercato - Manchester United

Le verdict final est tombé pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Publié le 31 août 2022 à 19h35 par Amadou Diawara

Alors que Manchester United ne joue pas la Ligue des Champions cette saison, Cristiano Ronaldo a fait clairement savoir qu'il voulait partir cet été pour rejoindre un club qui dispute cette compétition. Toutefois, CR7 ne devrait pas obtenir gain de cause. Comme l'a clairement laissé entendre Erik ten Hag en conférence de presse, Cristiano Ronaldo devrait rester chez les Red Devils jusqu'en janvier.

Pas du tout satisfait de son passage à la Juventus, Cristiano Ronaldo a décidé de faire ses valises et de faire son retour à Manchester United l'été dernier. Toutefois, CR7 n'est pas plus épanoui chez les Red Devils que chez les Bianconeri . Alors que le club mancunien n'a pas validé son ticket pour la Ligue des Champions 2022-2023, Cristiano Ronaldo voudrait une nouvelle fois plier bagages et rejoindre un club qui joue la C1 cette saison.

«Cristiano Ronaldo fait toujours partie de nos plans»

Pour voir son souhait être exaucé, Cristiano Ronaldo aurait demandé à sa direction de le laisser partir en cas de bonne offre, avant de réclamer une résiliation de son contrat. Par ailleurs, CR7 a également séché le début de la reprise des entrainements à Manchester United, et ce, pour mettre la pression sur les hautes sphères des Red Devils . Toutefois, aucune de ces stratégies n'a fonctionné pour le moment. Et alors que le mercato estival fermera ses portes ce jeudi, Cristiano Ronaldo semble plus que jamais parti pour rester à Manchester United.

«Nous irons de septembre à janvier minimum avec ce groupe»

D'ailleurs, Erik ten Hag ne voit pas Cristiano Ronaldo prendre le large d'ici la fin de cette fenêtre de transferts, comme il l'a expliqué clairement en conférence de presse ce mercredi. « Cristiano Ronaldo fait toujours partie de nos plans. On a besoin de joueurs de qualité » , a confié le coach de Manchester United, avant de fermer totalement la porte à un départ de CR7 lors de ce marché estival.

«Sauf s'il y a une opportunité exceptionnelle, le mercato est fini»