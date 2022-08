Foot - Mercato

Le vent a définitivement tourné dans le feuilleton Ronaldo

Il ne voulait pas rester à Manchester United. Il souhaitait jouer la Ligue des champions et semblerait avoir particulièrement scruté le marché pour parvenir à ses fins. Cependant, le Portugais n’a pas pu trouver chaussure à son pied et semblerait ne plus être contre continuer chez les Red Devils. Sir Alex Ferguson, le recrutement de Manchester United ainsi qu’Erik Ten Hag y seraient pour beaucoup.

Comme ce fut le cas, mais dans une autre mesure l’été dernier, Cristiano Ronaldo a fait parler de lui ces dernières semaines. Et pas qu’un peu. Ayant pourtant fait part de sa volonté de poursuivre à Manchester United et de gagner des titres avec les Red Devils au printemps dernier pour Sky Sports , le quintuple Ballon d’or ne tiendrait pas le même discours en coulisse. Refusant de manquer une édition de Ligue des champions, Manchester ne s’étant pas qualifié pour la C1, Ronaldo a eu des envies d’ailleurs pendant toute l’intersaison.

Les pistes commencent à manquer pour Jorge Mendes

Et son agent Jorge Mendes l’aurait bien compris. En effet, le représentant de Cristiano Ronaldo aurait multiplié les contacts et les rencontres avec certains cadors européens. Les derniers en date remonteraient seulement de quelques jours avec le Napoli et le Milan AC, deux opérations dans lesquelles Victor Osimhen et Rafael Leao auraient un rôle à jouer, qu’il soit direct par le biais d’un échange, ou indirect via un transfert dans un autre club que Manchester United. Cependant, The Athletic a assuré ce mercredi que Manchester United ne serait pas intéressé par le profil de Victor Osihmen, jetant ainsi un froid sur les plans de Jorge Mendes pour le transfert de Cristiano Ronaldo.

Ronaldo de nouveau heureux à Manchester United

Et maintenant, quelles sont les possibilités pour le clan Cristiano Ronaldo à un peu plus de 24 heures de la clôture du marché des transferts ? Les options ne semblent pas être légion. Recalé de toutes parts par ses priorités et ses seconds choix, Cristiano Ronaldo se montrerait moins déterminé à quitter Manchester United en interne. D’ailleurs, et alors qu’il ne se montrait plus vraiment sociable jusqu’à il y a peu et notamment au réfectoire des Red Devils comme The Athletic l’a confirmé ce mercredi, Ronaldo aurait retrouvé sa nature avenante auprès de ses coéquipiers et discuterait beaucoup avec le nouveau venu Casemiro qu’il a côtoyé pendant une partie de son aventure au Real Madrid. Outre Casemiro, Ronaldo discuterait énormément avec le défenseur argentin Lisandro Martinez.

