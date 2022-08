Foot - Mercato - OM

OM : Cristiano Ronaldo plombe son mercato, Longoria est furieux

Publié le 30 août 2022 à 22h30 par Arthur Montagne

C'est la rumeur qui a mis le feu aux réseaux sociaux cet été. En effet, le hashtag #RonaldOM a affolé les supporters marseillais sur Twitter. Et si au début, Pablo Longoria s'est amusé de la situation, rapidement, le président de l'OM ne riait plus du tout. Et pour cause, la rumeur Ronaldo a pris le dessus sur tout le reste, même sur le mercato réalisé par le club phocéen.

Ces dernières semaines, le feuilleton Ronaldo a pris une ampleur inattendue du côté de l'OM. Et pour cause, le hashtag #RonaldOM a affolé les réseaux sociaux. Et alors que du côté du club phocéen la rumeur a d'abord été accueillie de façon amusante, rapidement, cela n'a plus fait rire personne en interne. Et pour cause, alors que l'arrivée de Cristiano Ronaldo à Marseille semblait impossible et que les rumeurs ne reposaient sur aucune information sérieuse, Pablo Longoria s'est étonné de voir l'ampleur de cette rumeur alors que l'OM réalisait un très joli mercato. Et le président olympien avait rapidement tenu à mettre les choses au clair.

Longoria s'agace pour Cristiano Ronaldo

En effet, en marge du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions, Pablo Longoria s'est montré catégorique concernant la rumeur Ronaldo. « C'est le monde des réseaux sociaux, c'est un monde qui cherche une manière de faire le buzz. Nous sommes un club qui fait avec les moyens qu'on a. Me demander si Cristiano Ronaldo peut venir, c'est comme me demander si Kevin De Brune, Darwin Nunez ou Erling Haaland pouvait venir à l'OM. Rêver, c'est une belle chose pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on être sincère avec tout le monde et on doit faire le football avec les moyens qu'on a. On a un projet sportif sérieux, qui consiste à s'améliorer toutes les saisons, être compétitif et surtout de porter un équilibre économique qui est pour moi l'avenir du football », assurait le président de l'OM au micro de beIN SPORTS .

🔵⚪️ Alors qu’il n’y a rien entre l’#OM, Cristiano Ronaldo et Manchester United, Pablo Longoria multiplie les démentis en public.Une réponse mesurée mais limpide, alors qu’en interne, le président serait très agacé par le #RonaldOM@Le10Sport 📝⬇️https://t.co/19dPt0QqfQ — Bernard Colas (@BernardCls) August 26, 2022

«Cette histoire-là a eu des répercussions à l'OM et sur son mercato»

Et à l'occasion du podcast Bande Passante , Alexandre Jacquin, en a dit plus sur la façon dont l'OM et Pablo Longoria ont accueilli la rumeur Ronaldo. « Cette histoire-là a eu des répercussions à l'OM et sur son mercato. C'est plus difficile de travailler quand il y a des rumeurs comme ça. Au début, quand c'était juste un délire, ça les faisait plutôt rire. Ce n'était pas méchant. Le problème, c'est quand les jours ont passé, que la rumeur a pris de l'ampleur et que les deux dernières semaines certains ont dit qu'ils avaient des informations, c'est difficile pour l'OM de travailler sur le mercato parce que quand on dit Cristiano Ronaldo à l'OM, ça veut dire que le club a de l'argent et des moyens illimités. Or, ce n'est pas le cas. L'OM essaie de construire un projet cohérent sportivement avec des moyens limités, mais pas nuls. Pablo Longoria vend des joueurs et se sépare de plusieurs gros salaires pour payer des joueurs qui sont déjà arrivés comme Alexis Sanchez par exemple. On ne libère pas de la masse salariale en se séparant de Milik pour aller prendre Cristiano Ronaldo », explique le journaliste de La Provence .

«Pablo Longoria se disait triste et déçu»