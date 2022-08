Foot - Mercato

Barcelone, PSG… Nouveau rebondissement pour Bernardo Silva

Publié le 31 août 2022 à 22h15 par Thomas Bourseau

Luis Campos a rêvé cet été d'un certain Bernardo Silva. Entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez semblerait caresser le même désir. Cependant, que ce soit pour le PSG ou le Barça, la porte de Manchester City serait définitivement fermée malgré les informations affirmant le contraire en Espagne.

Comme l e10sport.com vous l’a révélé au début du mois d’août, Luis Campos cultivait un désir fort sur le marché. Et même, un rêve. Le conseiller football du PSG, en plus du recrutement d’und défenseur central, de milieux de terrain, et d’un attaquant, souhaitait mettre la main sur un certain Bernardo Silva. Néanmoins, le milieu de terrain offensif de Manchester City dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2025.

« Il n'y a rien. Bernardo joue aujourd'hui et reste à City »

Et il semblerait qu’il n’ira nulle part ailleurs que ce soit au PSG qui a tout de même dégainé en vain une offre de transfert de 80M€ à Manchester City comme le10sport.com vous l’a annoncé le 18 août dernier avant de prendre la décision de se tirer ou même au FC Barcelone qui rêverait toujours de s’attacher ses services avant la clôture du mercato jeudi soir. Pour la RAC1 , Manel Estiarte, adjoint de Pep Guardiola, a scellé l’avenir de Bernardo Silva. « Il n'y a rien. Bernardo joue aujourd'hui et reste à City ».

Mercato - PSG : Le feuilleton Bernardo Silva encore relancé ? https://t.co/nIt3sfOrKU pic.twitter.com/KaXYTk4X8W — le10sport (@le10sport) August 30, 2022

Un espoir vain du FC Barcelone ?

Dans la journée de mardi, Gerard Romero a affirmé que le FC Barcelone ne perdrait pas espoir quant à ses chances de recruter Bernardo Silva. Au point même que Manchester City commencerait à se pencher sur la succession du Portugais.