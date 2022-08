Foot - Mercato - OM

OM : Un transfert se complique, Longoria active un étonnant plan B

Publié le 31 août 2022 à 19h45 par Arthur Montagne

Toujours en quête d'un nouveau milieu offensif, l'OM souhaite recruter Ruslan Malinovskyi, mais l'Atalanta ne compte faire aucun cadeau au club phocéen. Par conséquent, à quelques heures de la fermeture du mercato, Pablo Longoria active un plan B qui mène à Amine Harit, prêté à Marseille la saison dernière.

Très actif depuis l'ouverture du mercato, l'OM ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et espère encore attirer un milieu offensif d'ici jeudi soir. Dans cette optique, le nom de Ruslan Malinovskyi revient avec insistance depuis quelques jours. C'est la priorité de Pablo Longoria, mais ce dossier est très compliqué.

Pour Malinovskyi, ça se complique

Initialement, une opération avec Cengiz Ünder avait été évoquée, mais ce deal est rapidement tombé à l'eau, poussant l'OM à tenter de boucler un transfert sec. Mais c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Selon les informations de La Provence , l'arrivée de Ruslan Malinovskyi a même pris du plomb dans l'aile compte tenu des exigences de Naples.

Un retour d'Harit à l'étude ?