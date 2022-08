Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un échec se confirme pour Pablo Longoria

Publié le 31 août 2022 à 18h30 par La rédaction

À la recherche d’un nouveau profil offensif pour renforcer l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria aurait notamment jeté son dévolu sur Ruslan Malinovskyi. Cependant, le transfert de l’international ukrainien se compliquerait à mesure que les heures passent, et Pablo Longoria se rapprocherait d’un échec…

Pablo Longoria n’en a pas fini avec son mercato. En effet, l’Olympique de Marseille serait toujours en action concernant les derniers dossiers offensifs. Ces dernières heures, Bamba Dieng et Cédric Bakambu seraient les dossiers les plus chauds dans le sens des départs, tandis que du côté des arrivées, Pablo Longoria serait sur la piste de Ruslan Malinovskyi. Cependant, un échec semble se rapprocher dans ce dossier, alors que la fermeture du mercato approche à grands pas…

L’OM, une ancienne piste sérieuse

En effet, d’après les informations de Calciomercato.com , la piste OM aurait été très sérieuse pour Ruslan Malinovskyi. En effet, l’international ukrainien de l’Atalanta Bergame aurait été pisté par Pablo Longoria. Un éventuel échange avec Cengiz Ünder, que l’entraîneur de l’Atalanta apprécierait tout particulièrement, aurait même été envisagé afin de faire venir le milieu de terrain ukrainien au sein de la cité phocéenne. Cependant, un trop gros écart existait entre les prétentions financières de la Dea , et les propositions de l’OM, ce qui aurait grandement freiné le dossier.

Mercato - OM : Nouveau rebondissement dans le dossier Dieng ? https://t.co/G0q9M5cIYQ pic.twitter.com/Xfqiw29PjK — le10sport (@le10sport) August 31, 2022

Ruslan Malinovskyi à l’OM, une opération compliquée

Par ailleurs, le journaliste Andres Onrubia Ramos affirme que l’opération Ruslan Malinovskyi - OM semblerait se compliquer. Malgré « le vif intérêt » de l’Olympique de Marseille et de Pablo Longoria, l’international ukrainien devrait rester, puisque l’Atalanta Bergame demande beaucoup trop d’argent pour son joueur, et le club phocéen ne voudrait pas « entrer dans la surenchère » . Une décision qui pourrait donc grandement freiner une arrivée du joueur de l’Atalanta Bergame dans le sud de la France.

La Premier League toujours à fond ?