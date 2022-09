Foot - Mercato - OM

OM : Du rire à la colère, la rumeur Ronaldo a rendu fou Longoria

Publié le 1 septembre 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Le mercato estival 2022 aura été marqué par la folle rumeur concernant Cristiano Ronaldo. Désireux de quitter Manchester United, le quintuple Ballon d'Or a vu son nom être associé à l'OM sur les réseaux sociaux. Une rumeur démentie par Pablo Longoria, mais cela n'a pas suffi à mettre fin à ce débat ce qui aurait passablement agacer le président de l'OM, frustré qu'on parle plus de Ronaldo que du travail réalisé sur le marché des transferts.

C'est la rumeur qui a mis le feu du côté de Marseille. Partie d'un simple tweet d'un supporter de l'OM, la rumeur de l'arrivée de Cristiano Ronaldo sur la Canebière a pourtant pris une ampleur très importante, au point que d'anciens joueurs du club aient pris la parole, entretenant le fantasme d'un possible transfert de la star portugaise qui souhaitait quitter Manchester United durant le mercato estival. Et pourtant, ce dossier était clairement hors d'atteinte pour le finances de l'OM comme l'assurait Pablo Longoria en marge du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Cristiano Ronaldo à l'OM ? Longoria s'agace

« C'est le monde des réseaux sociaux, c'est un monde qui cherche une manière de faire le buzz. Nous sommes un club qui fait avec les moyens qu'on a. Me demander si Cristiano Ronaldo peut venir, c'est comme me demander si Kevin De Brune, Darwin Nunez ou Erling Haaland pouvait venir à l'OM. Rêver, c'est une belle chose pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on être sincère avec tout le monde et on doit faire le football avec les moyens qu'on a. On a un projet sportif sérieux, qui consiste à s'améliorer toutes les saisons, être compétitif et surtout de porter un équilibre économique qui est pour moi l'avenir du football », assurait le président de l'OM au micro de beIN SPORTS . Et pourtant cela n'avait pas à totalement mettre fin à cette rumeur.

🔵⚪️ Alors qu’il n’y a rien entre l’#OM, Cristiano Ronaldo et Manchester United, Pablo Longoria multiplie les démentis en public.Une réponse mesurée mais limpide, alors qu’en interne, le président serait très agacé par le #RonaldOM@Le10Sport 📝⬇️https://t.co/19dPt0QqfQ — Bernard Colas (@BernardCls) August 26, 2022

La rumeur Ronaldo a plombé le mercato de l'OM

Et cela n'est pas resté sans conséquence. Dans le podcast Bande Passante , Alexandre Jacquin raconte la façon dont la rumeur d'une arrivée de Cristiano Ronaldo à l'OM a mis des bâtons dans les roues de Pablo Longoria sur le mercato. « Cette histoire-là a eu des répercussions à l'OM et sur son mercato. C'est plus difficile de travailler quand il y a des rumeurs comme ça. Au début, quand c'était juste un délire, ça les faisait plutôt rire. Ce n'était pas méchant. Le problème, c'est quand les jours ont passé, que la rumeur a pris de l'ampleur et que les deux dernières semaines certains ont dit qu'ils avaient des informations, c'est difficile pour l'OM de travailler sur le mercato parce que quand on dit Cristiano Ronaldo à l'OM, ça veut dire que le club a de l'argent et des moyens illimités. Or, ce n'est pas le cas. L'OM essaie de construire un projet cohérent sportivement avec des moyens limités, mais pas nuls. Pablo Longoria vend des joueurs et se sépare de plusieurs gros salaires pour payer des joueurs qui sont déjà arrivés comme Alexis Sanchez par exemple. On ne libère pas de la masse salariale en se séparant de Milik pour aller prendre Cristiano Ronaldo », assure le journaliste de La Provence .

«Au début, ça les faisait sourire...»