Foot - Mercato - Real Madrid

Aurélien Tchouameni met déjà tout le monde d’accord à Madrid

Publié le 4 septembre 2022 à 14h30 par Hugo Chirossel

Arrivé cet été en provenance de l’AS Monaco, Aurélien Tchouameni a dû rapidement trouver ses marques au Real Madrid. Le départ de Casemiro vers Manchester United a précipité son intégration dans le onze de Carlo Ancelotti. Mais après quelques matchs seulement, l’international français met déjà tout le monde d’accord au sein de la Casa Blanca.

Le Real Madrid n’a pas beaucoup recruté cet été. Seul Antonio Rüdiger, libre en provenance de Chelsea, et Aurélien Tchouameni sont arrivés dans l’effectif de Carlo Ancelotti. Les Madrilènes ont tout de même investi beaucoup d’argent pour arracher l’international français à l’AS Monaco, puisqu’ils ont dépensé environ 100M€. Le milieu de terrain âgé de 22 ans a dû rapidement s’adapter à sa nouvelle équipe, notamment après le départ de Casemiro à Manchester United.

Real Madrid : Ancelotti veut protéger Benzema, favori pour le Ballon d'Or https://t.co/ynPwOpYHtR pic.twitter.com/mzrS50Ew65 — le10sport (@le10sport) September 3, 2022

Emilio Butragueño encense Aurélien Tchouameni

Car Aurélien Tchouameni est désormais titulaire dans le onze de départ de Carlo Ancelotti, un rôle qu’il remplit parfaitement. Une nouvelle fois présent samedi lors de la victoire face au Betis Séville (2-1), l’international français met déjà tout le monde d’accord à Madrid. « Il a une grande personnalité, très compétitif, c’est un gagnant », a confié Emilio Butragueño sur Real Madrid TV . « C'est un grand récupérateur, il est bon dans les airs, il sait comment jouer, s’incorporer… il est très complet. Il vient d'arriver, et au fur et à mesure qu'il apprendra à connaître ses coéquipiers, il deviendra plus important, même s’il l’est déjà, car ce poste, dans une équipe aussi offensive que la nôtre, c’est vital. Il se comporte extraordinairement bien . »

« On dirait que tu es là depuis 10 ans »

Après la victoire face au Betis, Florentino Pérez serait d’ailleurs allé voir Aurélien Tchouameni dans le vestiaire et lui aurait glissé en français : « on dirait que tu es là depuis 10 ans ». Tous ces compliments envers l’ancien milieu de terrain des Girondins de Bordeaux rejoignent les récentes déclarations de Carlo Ancelotti à son sujet. L’entraîneur madrilène avait confié ne pas avoir été surpris par les bons débuts d’Aurélien Tchouameni à Madrid.

« Si un club investit autant d'argent sur un joueur, il doit tout savoir sur lui »