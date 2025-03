OM : Longoria a «dépassé les bornes», l’annonce en direct !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a une semaine de cela, Pablo Longoria avait complètement pété les plombs lors de la rencontre face à Auxerre. Excédé par l’arbitrage, le président de l’OM a vrillé, allant jusqu’à parler de corruption. Une scène que Djibril Cissé a pu voir de plus près et sur laquelle l’ancien Marseillais et Auxerrois est revenu.

Depuis le début de la saison, les polémiques entre l’arbitrage et l’OM se sont multipliées. Mais face à Auxerre, ça a atteint un stade encore jamais vu. En effet, Pablo Longoria est complètement sorti de ses gonds. C’est alors qu’il a poussé un violent coup de gueule, parlant même de corruption. De quoi d’ailleurs valoir à Longoria 15 matchs de suspension.

« J’ai essayé de le calmer »

Dans les tribunes de l’Abbé-Deschamps, la colère est donc montée pour Pablo Longoria. C’est alors que Djibril Cissé a tenté de le raisonner. En vain. Pour L’Equipe de Greg, ce dernier a ainsi raconté à propos du président de l’OM : « Je l’ai vu de près, j’étais pas très loin du président. J’ai essayé de lui parler, de le calmer, de lui dire de faire attention à ce qu’il dit ».

« En tant que président, il faut faire attention à ce qu’on dit »

« C’est un passionné, qui aime son club, il fait tout pour son club. Là, clairement, il a dépassé les bornes, mais j’ai essayé de le calmer. Mais c’est plus un amalgame de toute la saison. Ce n’était pas forcément sur ce match-là qu’il a pété les plombs. En tant que président, il faut faire attention à ce qu’on dit, les mots ont une portée », a ensuite ajouté Djibril Cissé.