Corruption - OM : Grosse pression sur l’arbitrage ?

Axel Cornic

L’énorme polémique autour de l’Olympique de Marseille a fait couler beaucoup d’encre cette semaine, avec des nombreux débats concernant la sortie cinglante de Pablo Longoria. Ce dernier a été suspendu, mais désormais tout le monde aura les yeux rivés sur l’arbitrage des matchs marseillais, en commençant par celui face au FC Nantes de ce dimanche.

Décidément, on n’a parlé que de ça cette semaine. L’arbitrage de Jérémy Stinat lors du match entre l’AJ Auxerre et l’OM a été la polémique du moment en Ligue 1 et les conséquences ont été assez importantes. Car désormais et jusqu’à la fin de la saison, à chaque match du club phocéen l’arbitre sera soumis à une énorme pression.

Sorties, restaurant… Le problème inattendu rencontré à l’OM

➡️ https://t.co/LkIkmkf0q3 pic.twitter.com/4fXbbDfDk7 — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) March 1, 2025

Match explosif contre le FC Nantes ?

Et le premier chapitre de ce feuilleton s’écrira au stade Vélodrome, avec la réception du FC Nantes dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1 ! Au sifflet on retrouvera Stéphanie Frappart, considérée comme l’un des arbitres les plus expérimentés de France. Du côté de l’OM, on a clairement expliqué ne plus vouloir parler de ce sujet polémique, comme l’a expliqué Roberto De Zerbi tout récemment. « C'est la dernière fois que je vais parler des arbitres en tant que l'entraîneur de l'OM » a-t-il notamment déclaré, en conférence de presse.

« Il ne faut pas trop y faire attention, parce que sinon, tu te retiens et tu ne joues pas ton jeu »

Et du côté du FC Nantes, on ne semble pas non plus vouloir porter une attention particulière à l’arbitrage de ce dimanche. « Je pense qu'il faut jouer comme on en a l'habitude. Il ne faut pas se prendre la tête plus que ça » a confié le défenseur nantais Saïdou Sow, lors de la conférence de presse précédant le match contre l’OM. « Il ne faut pas trop y faire attention, parce que sinon, tu te retiens et tu ne joues pas ton jeu. Il faut qu'on joue notre jeu, et s'il y a faute, il y a faute, s'il n'y a pas faute, il n'y a pas faute ».