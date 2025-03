PSG : Signatures annoncées, la grosse demande de Paris !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au début du mois de février, le PSG officialisait les signatures de plusieurs cadres de l’effectif comme Luis Enrique, Achraf Hakimi, Vitinha, ou encore Nuno Mendes. A l’occasion de la réception du LOSC ce samedi soir, le Collectif Ultra Paris (CUP) a réclamé une prolongation pour le conseiller sportif Luis Campos.

Tout fonctionne bien actuellement du côté du PSG. Les hommes de Luis Enrique surpassent chacun de leur adversaire avec aisance, et se préparent de la meilleure des manières avant le choc de Ligue des Champions face à Liverpool. Surtout, en interne, les dirigeants du club de la capitale ont instauré un climat de sécurité en prolongeant les meilleurs éléments.

Plusieurs cadres ont prolongé au PSG

Auteur d’un très bon travail sur le banc, Luis Enrique a signé un nouveau contrat le liant au PSG jusqu’en 2027. Achraf Hakimi, Vitinha, et Nuno Mendes ont quant à eux prolongé jusqu’en 2029, avec une année en option pour le latéral portugais. Si la prolongation de Gianluigi Donnarumma pourrait arriver prochainement, quid de la situation de Luis Campos ?

Le CUP réclame la prolongation de Campos

Conseiller sportif du PSG depuis 2022, le dirigeant portugais arrive en fin de contrat en juin prochain. Ce samedi soir, alors que le PSG accueille le LOSC au Parc des Princes, les membres du CUP ont brandi une banderole réclamant la prolongation de Campos : « Cadres et coach prolongés. On ne peut que s’en féliciter. Reste Campos et vamos ».