Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : 100M€ sur Tchouaméni ? Ancelotti ne regrette rien

Publié le 2 septembre 2022 à 23h00 par Arthur Montagne

Cet été, le Real Madrid n'a pas hésité à casser sa tirelire pour recruter Aurélien Tchouaméni contre un chèque d'environ 100M€. Un choix que Carlo Ancelotti ne regrette absolument pas puisque le technicien italien assure que le club merengue connaissait parfaitement le joueur avant de le recruter.

C'est l'un des transferts de l'été. En effet, dès le début du mercato, le Real Madrid a lâché quasiment 100M€ pour boucler le transfert d'Aurélien Tchouaméni en provenance de l'AS Monaco. Et rapidement, l'international français s'est imposé au sein du club merengue, notamment après le départ de Casemiro. Par conséquent, Carlo Ancelotti ne regrette rien.

Carlo Ancelotti : "Tchouameni est un très bon joueur. C’est une incroyable signature." — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) September 2, 2022

«Si un club investit autant d'argent sur un joueur, il doit tout savoir sur lui»

« Je n'étais pas du tout surpris, car nous le connaissons très bien. Si un club investit autant d'argent sur un joueur, il doit tout savoir sur lui. Nous connaissons très bien le joueur. Il a montré ce que nous pensions. Nous travaillons davantage avec lui sur le plan défensif, car je pense qu'il défend très bien, mais nous avons besoin qu'il s'habitue aux caractéristiques des autres joueurs. Cela nécessite un peu de temps. Jouer avec Modric et Kroos est différent pour lui que de jouer avec Valverde, Ceballos ou Camavinga. Nous n'aurons pas de problème, mais c'est la réalité. Pour lui, cela change un peu son positionnement de jouer avec l'un ou l'autre », confie l'entraîneur du Real Madrid en conférence de presse avant d'évoquer la possibilité de faire jouer Aurélien Tchouaméni devant la défense.

«Tchouameni a montré sa qualité»