Après le mercato, Longoria met les choses au clair avec McCourt

Publié le 2 septembre 2022 à 22h15 par Pierrick Levallet

Au cours des dernières années, l’OM a beaucoup investi sur le mercato. Cet été encore, le club phocéen a enregistré de nombreuses arrivées. Frank McCourt serait satisfait du recrutement de cette année comme Pablo Longoria l’a annoncé en conférence de presse. Néanmoins, le président de l’OM ne se voit pas investir autant d’argent tous les ans.

À l’instar de l’été dernier, Pablo Longoria et l’OM se sont une nouvelle fois montré très actifs lors de ce mercato estival. Le club phocéen a enregistré un bon nombre d’arrivées. Alexis Sanchez, Eric Bailly, Nuno Tavares, Jonathan Clauss, Jordan Veretout... La liste est encore longue. L’OM a beaucoup investi lors des derniers mercato. Et après cet été, Frank McCourt semble satisfait.

«Il est content de ce mercato»

« J'ai parlé une heure et demie avec McCourt après le mercato, il me demandait comment on allait faire jouer Harit par exemple. Il prend plus de plaisir à regarder l'équipe tous les jours. Il est content de ce mercato. On a de l'ambition, mais dans le foot, l'ambition ce n'est pas l'argent pour moi, c'est être présent ! On a un propriétaire qui nous porte, il soutient le coach c'est impressionnant » a d’abord expliqué Pablo Longoria en conférence de presse ce vendredi.

Longoria ne voit pas McCourt dépensé 100M€ chaque été