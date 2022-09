Foot - Mercato - PSG

PSG : Galtier prend une décision retentissante pour Icardi

Publié le 4 septembre 2022 à 14h15 par Amadou Diawara

Alors qu'il ne compte pas sur Mauro Icardi, Christophe Galtier a décidé de l'envoyer dans son second groupe d'entrainement. Poussé vers la sortie lors du mercato estival, le buteur du PSG n'a pas trouvé de nouveau point de chute pour le moment. Malgré tout, Christophe Galtier a décidé de se passer des services de Mauro Icardi pour la Ligue des Champions.

Devenu indésirable au PSG, Mauro Icardi a été placé sur la liste des transferts de Luis Campos. De surcroit, Christophe Galtier a envoyé le buteur argentin dans son deuxième groupe d'entrainement, où figurent les joueurs sur lesquels il ne compte pas.

PSG : Gros coup dur à Paris, le message inquiétant de Galtier https://t.co/rGkbYBv8iv pic.twitter.com/agr275MeSC — le10sport (@le10sport) September 4, 2022

Mauro Icardi est toujours au PSG

Poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival, Mauro Icardi n'a pas réussi à se trouver un nouveau club, et ce, malgré l'aide de Luis Campos et d'Antero Henrique, qui se seraient activés cet été. Et alors que son numéro 9 est toujours au PSG, Christophe Galtier ne l'a pas pour autant inscrit dans sa liste pour la Ligue des Champions.

Icardi absent de la liste de Galtier pour la Ligue des Champions

Ce dimanche, l'UEFA a communiqué la liste de 23 joueurs (sur 25) du PSG pour la phase de poules de la Ligue des Champions. Une liste où Mauro Icardi ne figure pas.



Gardiens : Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico, Alexandre Letellier, Lucas Lavallée

Défenseurs : Marquinhos, Presnel Kimpembe, Sergio Ramos, Nordi Mukiele, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Juan Bernat

Milieux : Marco Verratti, Danilo Pereira, Fabian Ruiz, Vitinha, Carlos Soler, Renato Sanches

Attaquants : Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar, Pablo Sarabia, Hugo Ekitike