Tchouameni reçoit un énorme message après son transfert

Publié le 4 septembre 2022 à 14h10 par Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid s'est offert les services d'Aurélien Tchouameni. Et le club merengue est déjà satisfait du rendement de l'international français. Alors qu'Aurélien Tchouameni a fait forte impression face au Betis ce samedi, Emilio Butragueño s'est totalement enflammé pour son transfert.

Après avoir manqué l'occasion de recruter Kylian Mbappé, le Real Madrid s'est jeté sur Aurélien Tchouameni. Pour faire plier l'AS Monaco, le club emmené par Carlo Ancelotti a lâché environ 80M€. Et en seulement quelques semaines, Aurélien Tchouaméni a déjà mis tout le monde d'accord au Real Madrid.

«Il vient d'arriver, et il deviendra important, même s'il l'est déjà»

Alors qu'Aurélien Tchouaméni enchaine les bonnes performances avec le Real Madrid, Emilio Butragueño a fait passer un énorme message sur son transfert. « Il a une grande personnalité, il est très compétitif, c’est un gagnant. C'est un grand récupérateur, il est bon dans les airs, il sait comment jouer, s’incorporer… Il est très complet » , a déclaré le directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, avant d'en rajouter une couche.

