Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour le transfert d'Icardi

Publié le 4 septembre 2022 à 11h30 par Amadou Diawara

N'entrant pas du tout dans les plans de Christophe Galtier, Mauro Icardi s'est envolé vers Miami ce samedi pour y rejoindre Wanda Nara. Alors que la presse argentine l'envoie vers l'Inter en MLS, le buteur argentin ne serait pas forcément en passe de rejoindre David Beckham. En effet, Mauro Icardi aurait simplement profité de ses trois jours de repos pour passer un week-end à Miami. Le numéro 9 du PSG devrait donc reprendre l'entrainement à Paris ce lundi.

Arrivé il y a quelques semaines au PSG, Christophe Galtier a très vite identifié ses indésirables. En effet, le coach français a placé les joueurs qu'il ne veut plus voir dans son effectif dans un deuxième groupe d'entrainement. Ainsi, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Idrissa Gueye, Thilo Kehrer, Rafinha et Eric Junior Dina Ebimbe ont tous été envoyés dans ce groupe avant d'être transféré dans un autre club.

Mercato - PSG : Le transfert de Mauro Icardi relancé par David Beckham ? https://t.co/bYD0qBegmE pic.twitter.com/902wPu2ODp — le10sport (@le10sport) September 4, 2022

Mauro Icardi actuellement à Miami

De son côté, Mauro Icardi a également été mis à l'écart du groupe de Christophe Galtier. Toutefois, Luis Campos et Antero Henrique n'ont pas réussi à lui trouver un nouveau club. Et pourtant, Mauro Icardi suscite l'intérêt de Galatasaray et - comme le10sport.com vous l'a annoncé - il a donné son aval pour rejoindre le club turc.

Mauro Icardi approché par l'Inter de David Beckham ?

Malgré la fin du mercato estival français, Mauro Icardi a encore la possibilité de quitter le PSG cet été. En effet, le buteur argentin peut rejoindre un championnat qui n'a pas encore clôturé son marché, à l'instar de la Super Lig turque ou de la Liga portugaise. D'ailleurs, à en croire TyC Sports , Benfica serait prêt à tendre les bras à Mauro Icardi cet été.

Un simple week-end en famille pour Mauro Icardi ?