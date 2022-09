Foot - PSG

Poussé vers la sortie, Icardi se retrouve au centre d’une polémique

Publié le 3 septembre 2022 à 22h30 par La rédaction mis à jour le 3 septembre 2022 à 22h45

Alors que Mauro Icardo est poussé vers la sortie par le PSG, le transfert de l’attaquant argentin vers le Galatasaray est pour l’instant bloqué. Mais depuis peu, le joueur du Paris Saint-Germain se retrouve dans une nouvelle polémique. En effet, lui et sa femme, Wanda Nara, sont accusés de trafic d’êtres humains et l’affaire aurait même été portée devant le tribunal.

L’été de Mauro Icardi aura été agité. Placé sur la liste des transferts par le PSG, l’attaquant argentin cherche toujours une nouvelle destination et alors qu’il est envoyé du côté de Galatasaray, la transaction est à l’heure actuelle bloquée. Mais depuis peu, le football n'est plus la seule préoccupation pour l'attaquant du PSG, qui déjà cet hiver avait fait parler de lui pour ses frasques extra-sportives et son supposé divorce avec Wanda Nara.

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour le départ d’Icardi ? https://t.co/pBSvnTXyY5 pic.twitter.com/1txvOrgA0k — le10sport (@le10sport) September 3, 2022

Le couple Icardi-Nara accusé de trafic d’êtres humains

À en croire les informations de l’émission argentine Teleshow , Mauro Icardi et Wanda Nara seraient accusés par Alejandro Capello, l’avocat d’un de leurs anciens employés de trafic d’humain. L’accusation aurait été portée devant le tribunal correctionnel et criminel et les médias argentin en parlent en long et en large depuis plusieurs jours, avec cette affaire qui serait devenue un véritable feuilleton suivi par tout le pays.

Une autre personne impliquée

Toujours selon les informations de Teleshow , une autre personne serait impliquée dans l’affaire et il s'agirait de personne d'autre que de la mère de Wanda Nara, Nola Corosimo. Cette dernière serait également accusée de trafic d'êtres humains, sans que plus de précisions ne soient approtées pour le moment. Le couple ne se serait pas encore défendu publiquement contre l’attaque de Mme Carmen, qui avait également créé plusieurs problèmes auparavant.

Mme Carmen avait déjà causé des problèmes au couple