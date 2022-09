Foot - Mercato

Transferts : La L1 se fait encore dépouiller par la Premier League

Publié le 4 septembre 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Cet été encore, la Premier League aura arrosé le mercato de ses millions d’euros. Et comme souvent, les clubs anglais sont notamment aller piocher en Ligue 1. Si la vente d’Aurélien Tchouameni vers le Real Madrid pour plus de 80M€ est le plus gros transfert de l’été en L1, pour le reste, on retrouve essentiellement des opérations réalisées par les clubs anglais. Le 10 Sport vous propose de retrouver les 5 plus grosses ventes de l’été vers la Premier League.

5) Cheick Doucouré - De Lens à Crystal Palace - 22,6M€

Acolyte de Seko Fofana dans le cœur du jeu du RC Lens, Cheick Doucouré est moins connu que l'ancien joueur de l'Udinese, mais il a tout de même largement contribué aux deux dernières très bonnes saisons des Sang-et-Or. Des prestations qui n'ont pas manqué d'attirer l'œil de certains clubs anglais, friands de ce genre de profil travailleurs dans l'entrejeu. Et c'est finalement Crystal Palace qui a raflé la mise en déboursant la modique somme de 22,6M€. Un montant qui fait d'ailleurs de Cheick Doucouré la vente la plus chère de l'histoire du RC Lens.

4) Amadou Onana - Du LOSC à Everton - 35M€

On poursuit avec un autre milieu de terrain. Il s'agit cette fois du Lillois Amadou Onana. Recruté pour 12M€ en 2021, l'international belge n'a pas mis longtemps a tapé dans l'œil des recruteurs anglais. A commencer par Everton qui a dégainé une offre de 35M€ pour s'attacher les services d'Amadou Onana. Titulaire indiscutable chez les Toffees, il a d'ailleurs été rejoint par Idrissa Gueye dans les dernières heures du mercato. Mais le milieu de terrain du PSG a coûté beaucoup moins cher.

3) Nayef Aguerd - De Rennes à West Ham - 35M€

Arrivé au Stade Rennais pour environ 4M€ en provenance de Dijon, Nayef Aguerd a réalisé une magnifique saison en Bretagne où il s'est imposé comme le patron de la défense rennaise. Et bien évidemment, ses prestations ne sont pas passées inaperçues du côté de la Premier League puisque West Ham n'a pas hésité à lâcher 35M€ pour le recruter cette saison. Une très jolie affaire sur le plan comptable pour le Stade Rennais, mais d'un point de vue sportif, l'international marocain n'a pas été remplacé pour le moment.

2) Sven Botman - Du LOSC à Newcastle - 37M€

Autre défenseur qui sortait d'une excellente saison en Ligue 1 : Sven Botman. Arrivé au LOSC il y a deux ans pour environ 8M€ en provenance de l'Ajax Amsterdam, le Néerlandais s'est distingué dans l'arrière garde des Dogues, notamment en Ligue des champions. Par conséquent, Newcastle, fort de ses nouveaux fonds saoudiens, a déboursé la coquette somme de 37M€ pour le recruter. Autrement dit, cet été le LOSC a récupéré 72M€ grâce à l'argent de la Premier League.

1) Lucas Paqueta - De l’OL à West Ham - 43M€