Après avoir refusé le Real Madrid, Haaland lâche une annonce

Publié le 5 septembre 2022 à 12h10 par Thibault Morlain

Erling Braut Haaland a fini par trancher pour son avenir et bien qu’il était courtisé par le Real Madrid, il a décidé de rejoindre Manchester City. Un transfert qui n’a pas manqué de faire parler et qui continue de faire réagir. D’ailleurs, à l’occasion d’un documentaire revenant sur sa décision, Haaland s’est confié sur ce choix de dire non au Real Madrid.

Après avoir affolé les compteurs en Autriche et en Allemagne, Erling Braut Haaland impressionne désormais en Angleterre. En effet, le Norvégien empile les débuts avec Manchester City en ce début de saison. Chez les Citizens, on ne doit donc pas regretter d’avoir sorti le chéquier pour recruter Haaland. En revanche, au Real Madrid, la pilule doit être un peu plus difficile à avaler…

Intéressé par Erling Braut Haaland, le Real Madrid a finalement vu le Norvégien lui passer sous le nez. Haaland a ainsi opté pour Manchester City et à l’occasion d’un documentaire, le protégé de Pep Guardiola a été interrogé sur les Merengue. Rapporté par OK Diario , Haaland a alors lâché : « Comment peut-on dire non à un club légendaire comme le Real Madrid ? Bonne question. Tu ne peux pas vraiment le faire ».

