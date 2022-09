Foot - Mercato - OM

OM : Longoria reçoit déjà une candidature pour l’été 2023

Publié le 5 septembre 2022 à 16h30 par Dan Marciano

L'OM a réalisé un joli coup en mettant la main sur Issa Kaboré, prêté avec option d'achat par Manchester City et courtisé par de nombreuses équipes européennes. Présenté à la presse ce lundi, l'international burkinabé a justifié son transfert et n'a pas caché son envie de s'inscrire dans la durée à Marseille.

Le visage de l'OM a radicalement changé durant l'intersaison. Douze joueurs ont posé leurs valises à Marseille pour renforcer le groupe d'Igor Tudor : Samuel Gigot, Isaak Touré, Jonathan Clauss, Luis Suarez, Chancel Mbemba, Ruben Blanco, Nuno Tavares, Jordan Veretout, Alexis Sanchez, Roggerio Nyakossi, Eric Bailly, Amine Harit, mais aussi Issa Kaboré. Prêté avec option d'achat par Manchester City, ce dernier devrait occuper le rôle de doublure de Jonathan Clauss. Agé seulement de 21 ans, Kaboré compte déjà 24 sélections avec le Burkina-Faso et pourrait rendre un grand service à Igor Tudor et à l'ensemble de l'OM.

Transferts - OM : Longoria justifie ce gros coup du mercato https://t.co/eUFpaN87cN pic.twitter.com/i6vbUaY177 — le10sport (@le10sport) September 5, 2022

« C'était le premier nom dans notre liste pour ce qu'on recherchait »

Présenté à la presse, Issa Kaboré, passé par le KV Mechelen en Belgique, a reçu les louanges de Pablo Longoria. Le président de l'OM en a profité pour justifier son transfert. « On cherchait un latéral physique avec des capacités à répéter les efforts. Issa Kaboré a tout ça. Quand on analysait le championnat belge quand je suis arrivé, on pensait toujours à lui. Cet été, c'était le premier nom dans notre liste pour ce qu'on recherchait » a confié Longoria devant les médias.

Issa veut suivre les pas de Charles à l'OM

Dans un second temps, Issa Kaboré à évoqué son amour pour l'OM, club qui avait accueilli son cousin Charles en 2008. « Depuis tout petit je connais ce club. C'est le seul club que j'ai toujours supporté. Dans les jeux vidéos je prenais toujours l'OM pour jouer avec Charles Kaboré. Il m'a expliqué comment ça se passait ici. J'aime ce club depuis tout petit, Charles nous montrait des ballons, des maillots » a confié le latéral droit, prêt à rendre la vie difficile à Jonathan Clauss, son concurrent. « Il y a de la concurrence dans toutes les grandes équipes. Cela va me permettre de progresser pour avoir du temps de jeu » a-t-il déclaré.

« L'idée c'est de jouer et de rester à Marseille, pas de retourner à City »