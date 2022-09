Foot - Mercato - OM

Pour ce transfert, Pablo Longoria a fait parler sa magie

Publié le 5 septembre 2022 à 15h30 par Thomas Bourseau

L’OM s’est particulièrement renforcé dans son secteur défensif au cours du mercato estival. Eric Bailly a été la dernière recrue dans ce secteur de jeu désormais bien fourni. De par son expérience, mais aussi son statut, l’Ivoirien compte bien apporter ce qu’il a appris de ses campagnes européennes avec Manchester United et a révélé avoir été pleinement convaincu par le discours du président Pablo Longoria.

Eric Bailly n’est pas arrivé il y a si longtemps que cela, pourtant, son nom a déjà figuré sur les trois dernières feuilles de match de l’OM en Ligue 1, à savoir l’OGC Nice (3-0), face à Clermont (1-0) et à Auxerre (2-0). Le 24 août dernier, Bailly débarquait en provenance de Manchester United par le biais d’un prêt d’une saison avec option d’achat. Plus désiré à Manchester United, Bailly va pouvoir se relancer à l’OM sous la houlette d’Igor Tudor alors qu’il n’était plus indispensable du côté des Red Devils .

Longoria et « l’histoire » derrière le transfert de Bailly

Ce lundi, Pablo Longoria était de passage en conférence de presse pour officiellement présenter Eric Bailly aux journalistes en tant que joueur de l’OM. Et pour le président de l’Olympique de Marseille, l’Ivoirien était le profil recherché. « Bienvenue Eric Bailly. Dans tous les transferts, il y a une histoire. Ici, il y a beaucoup de valeurs. On voulait un défenseur physique qui peut être bien dans notre système. (…) Bailly était le profil idéal. Joueur expérimenté, international avec la Côte d'Ivoire qui a connu le Vélodrome face à l'Equipe de France. Merci beaucoup Eric Bailly de croire en notre projet ».

Longoria a révélé « des secrets de l’OM », ce qui a plus à Bailly

Assis aux côtés de son nouveau président dans la salle de presse, Eric Bailly a tenu à rappeler à quel point les discussions avec Pablo Longoria ont été déterminantes dans son choix de signer en faveur de l’OM à l’intersaison. « Le président l'a souligné. L'envie de venir à l'OM, c'est l'apport du président qui m'a sorti des secrets dont je ne m'y attendais pas. C'était un grand ami de Marcelino, mon ancien coach. Du coup la conversation a été facile ».

