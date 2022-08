Foot - Mercato - OM

OM : Tout savoir sur Issa Kaboré, la 10ème recrue du mercato

Publié le 19 août 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Cet été, Issa Kaboré a donc rejoint l’OM. Prêté avec option d’achat par Manchester City, le Burkinabais vient ainsi épauler Jonathan Clauss dans le couloir droit et pallier par la même occasion le départ de Pol Lirola. Pour Traoré, ce ne sera d’ailleurs pas sa première expérience en Ligue 1 puisqu’il avait été prêté à Troyes la saison dernière. Et s’il n’est pas la plus connue des recrues estivales de l’OM, des précisions ont été apportées sur le profil du nouveau joueur d’Igor Tudor.

Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss, Ruben Blanco, Luis Suarez, Jordan Veretout, Nuno Tavres, Alexis Sanchez et maintenant Issa Kaboré. Le Burkinabais a en effet été recruté par l’OM dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Cédé par Manchester City, le latéral droit, passé par Troyes la saison dernière, va ainsi poursuivre sa progression en Ligue 1 sous les ordres d’Igor. Et pour ceux qui ne connaissent pas forcément Issa Kaboré, voilà ce devrait vous aider à en savoir plus.

Journaliste pour L’Est Clair , Christophe Mallet a pu suivre Issa Kaboré la saison dernière du côté de Troyes. Ainsi, dans des propos accordés au Phocéen , il a expliqué : « Il s'est très vite imposé dès les matches de préparation. On a découvert ses qualités d'explosivité, de vitesse et de débordement. Il se projette toujours vers l'avant et il est capable de maintenir ce rythme durant 90 minutes. (…) C'est un vrai contre-attaquant, comme on a pu le voir chez nous, mais aussi avec le Burkina Faso à la dernière CAN, où il a été élu meilleur latéral droit. D'ailleurs, il était revenu un peu émoussé, mais il s'est vite remis à performer. C'est un joueur qui a beaucoup de jus. (…) Il a aussi des défauts à corriger ? Bien sûr, c'est encore un très jeune joueur. On peut dire qu'il a manqué de stats à Troyes avec seulement deux passes décisives. Il doit se perfectionner au niveau de ses centres, même si l'équipe n'avait pas forcément l'avant-centre qu'il fallait pour les convertir. Mais, je dirais qu'il doit d'abord progresser défensivement, car ce n'est pas un vrai défenseur ».

Il a ensuite poursuivi à propos du nouveau joueur de l’OM : « L’OM a-t-il réalisé un joli coup ? Oui, c'est certain, même si je ne sais pas le montant de son option d'achat. En tout cas, ici, on regrette de le voir partir, car à la base, il devait être prêté deux ans à Troyes. On est d'ailleurs surpris de voir qu'il s'agit d'un autre prêt, ce qui veut peut-être dire qu'il sera vendu à l'OM en fin de saison. Mais c'est une très bonne recrue pour l'OM, surtout en tant que doublure ».

