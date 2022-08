Foot - Mercato

En plein clash, Cristiano Ronaldo reçoit un énorme message

Publié le 19 août 2022 à 03h00 par Arthur Montagne

Bien décidé à quitter Manchester United, Cristiano Ronaldo se retrouve dans une situation bien délicate puisque pour le moment, aucun club ne semble disposé à l'accueillir. Dans l'impasse, la star portugaise n'est pas épargnée par les critiques, mais peut compter sur le soutien d'un ancien coéquipier, à savoir Nani.

Un an après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo fait déjà le forcing pour partir, puisqu'il est bien décidé à disputer la Ligue des champions. Aucun club ne semble toutefois en mesure de miser sur la star portugaise qui se retrouve donc dans une impasse et sous le feu des critiques. Néanmoins, il peut compter sur le soutien de Nani, son ancien coéquipier en sélection, mais également à Manchester United.

Nani monte au créneau pour Cristiano Ronaldo

« Nous n'avons pas joué ensemble depuis longtemps mais ce n'est plus un gamin. Les temps changent et les réactions et les attitudes peuvent aussi changer. Mais on voit qu'il fait la même chose que d'habitude: il n'aime pas perdre. Il réagit quand l'équipe ne va pas bien. La différence c'est que ce sont des époques différentes. Il joue de nouveau à Manchester United, mais il a fait le tour du monde, il a bien joué dans différentes équipes et avec des joueurs différents », assure-t-il sur la chaîne YouTube de Rio Ferdinand, avant de poursuivre.

«Cristiano n'a pas de temps à perdre dans la reconstruction d'une équipe»