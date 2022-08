Foot - Mercato - OM

OM : Rami s’enflamme pour la dernière recrue de Longoria

Publié le 18 août 2022 à 22h00 par Thibault Morlain

Ce mercredi, l’OM a donc officialisé sa 10ème recrue du mercato estival avec l’arrivée d’Issa Kaboré, prêté avec option d’achat par Manchester City. Une opération qui ne manque pas de faire réagir. Ayant côtoyé le Burkinabais la saison dernière à Troyes, Adil Rami a d’ailleurs dit tout le bien qu’il pensait de la recrue de l’OM, validant ainsi le choix des Phocéens.

Et de 10 pour l’OM ! Suite au départ de Pol Lirola, le club phocéen s’est renforcé au poste d’arrière droit avec l’arrivée d’Issa Kaboré. Ce dernier a été prêté par Manchester City, avec une option d’achat fixée à 20M€. Cédé à Troyes la saison dernière, Kaboré va donc connaitre une nouvelle aventure en Ligue 1. Et l’OM pourrait bien avoir flairé le bon coup avec le Burkinabais. C’est Adil Rami qui le dit.

🎥 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀🎬 𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 𝗫✍️ «𝗙𝗹𝗮𝗺𝗺𝗲 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗜𝗞» 🇧🇫#BienvenueSurMars 𝗜𝘀𝘀𝗮 𝗞𝗮𝗯𝗼𝗿𝗲́ 👽🛸 pic.twitter.com/MuSQ7PZICy — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 17, 2022

« Il va faire mal »

Coéquipier d’Issa Kaboré à Troyes la saison passée, Adil Rami s’est ainsi enflammé pour le nouveau joueur de l’OM. Sur Snapchat , l’ex-Marseillais a alors lâché : « Kaboré à l'OM, pour ceux qui ne le connaissent pas. En tant que doublure, ça fait mal ! Il va faire mal, c'est une machine. Un soldat comme vous les aimez les gars. Le mec il ne parle pas, il ne bronche pas, il prend des coups il se relève. Il a pas peur d'aller au duel et par contre il galope. Il faut lui apprendre un peu défensivement, mais il a une telle marge de progression. Et je peux vous dire qu'il court ».

« Un vrai soldat, un vrai guerrier »