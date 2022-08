Foot - Mercato - PSG

Une nouvelle réponse claire est lâchée pour le transfert de Fofana

Cherchant à faire venir un nouveau défenseur central au PSG, Luis Campos étudierait plusieurs pistes sur le marché des transferts. Le conseiller sportif parisien aurait donc placé le nom de Wesley Fofana sur sa liste. Mais le défenseur de 21 ans est également convoité par Chelsea. À en croire Brendan Rodgers, les Blues n’auraient pas encore retenté leur chance après avoir été recalé il y a quelques jours. De son côté, Wesley Fofana ne serait pas forcément pressé de partir.

Depuis plusieurs semaines maintenant, Luis Campos cherche à faire venir un nouveau défenseur central au PSG. Le conseiller sportif parisien souhaite consolider la charnière de Christophe Galtier et avait rapidement jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Toutefois, le dossier traine en longueur depuis de nombreux jours maintenant. Luis Campos étudierait donc de nouvelles pistes sur le mercato et aurait déjà placé quelques noms sur sa liste comme celui de Wesley Fofana. Mais le PSG devra faire face à la concurrence de Chelsea sur ce dossier. Les Blues sont même déjà passés à l’action, sans succès pour le moment. Et il n’auraient pas encore retenté leur chance depuis.

Dans un entretien accordé à la BBC , Brendan Rodgers a avoué que Chelsea n’était pas encore revenu à la charge pour Wesley Fofana. « Il n’y eu aucune autre offre de Chelsea pour Wesley Fofana » a-t-il confié. Pourtant, le défenseur de 21 ans serait l’une des pistes prioritaires de Thomas Tuchel en défense pour combler les trous laissés par les départs d’Antonio Rüdiger et d’Andreas Christensen. Il y a quelques jours, l’entraîneur de Leicester City expliquait qu’il avait déjà reçu deux offres des Blues pour l’international Espoirs tricolore, mais qu’aucune ne l’avait convaincu de céder le joueur.

