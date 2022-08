Foot - Mercato - PSG

PSG : Un nouvel échec se confirme pour le mercato de Campos

Publié le 18 août 2022 à 20h10 par Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines maintenant, Luis Campos cherche à recruter un nouveau défenseur pour renforcer la charnière centrale du PSG. Dans cette optique, le conseiller sportif parisien explorerait plusieurs pistes sur le marché, dont celle menant à Mohamed Simakan. Toutefois, la porte serait en train de se refermer pour le joueur du RB Leipzig.

Depuis son arrivée au PSG, Luis Campos cherche à attirer un nouveau défenseur central dans la capitale. Le conseiller sportif parisien avait alors jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Cependant, les négociations avec l’Inter prendraient trop de temps. Luis Campos explorerait donc d’autres pistes sur le marché. Par conséquent, plusieurs noms ont été lié au PSG ces dernières semaines, comme Wesley Fofana ou encore Mohamed Simakan. Mais pour ce dernier, Luis Campos serait sur le point de connaître un nouvel échec.

Le RB Leipzig ferme la porte à un départ pour Simakan

Selon les informations de L’Equipe , la porte se serait refermée pour le PSG avec Mohamed Simakan. Oliver Mintzlaff et Christopher Vivell - directeur général et directeur technique du RB Leipzig - auraient bloqué toutes idées d’un possible départ pour l’ancien Strasbourgeois. Le club allemand ne serait pas en mesure de laisser filer son défenseur de 22 ans.

Campos va devoir se tourner vers d’autres options

En effet, les dirigeants du RB Leipzig estimeraient manquer de temps pour trouver un remplaçant à Mohamed Simakan. Et la blessure de Lukas Klostermann n’aurait pas vraiment aidé le PSG dans ce dossier. Le club allemand ne pourrait plus vraiment se permettre un départ de Mohamed Simakan cet été. Le PSG et Luis Campos devront donc se tourner vers une autre piste cet été.