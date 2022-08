Foot - Mercato - PSG

PSG : Henrique pourrait battre un record à 114M€ sur le mercato

Publié le 18 août 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Après plusieurs saisons sans vendre, le PSG a décidé de se séparer de Leonardo afin de renflouer ses caisses et se séparer de façon définitive de plusieurs indésirables. Dans cette optique, Luis Campos et Antero Henrique collaborent pour trouver des solutions et plusieurs dossiers se décantent. Suffisant pour battre le record de ventes du PSG sur un mercato ?

Cet été, le PSG a décidé de bouleverser son organigramme en se séparant notamment de Leonardo. Le directeur sportif a été remplacé par Luis Campos, nommé conseiller football, qui est épaulé de façon officieuse par Antero Henrique, chargé des négociations et surtout des ventes. Passé par le PSG entre 2017 et 2019, l'ancien directeur sportif parisien n'avait pas laissé une trace indélébile, sauf au niveau des ventes. Et cela tombe bien puisque QSI a décidé d'arrêter de dépenser sans compter et souhaite se séparer de nombreux joueurs jugé indésirables. Il faut dire que ces dernières saisons, le PSG n'a pas excellé dans ce domaine.

Les ventes, le point faible de Leonardo

Il faut dire que Leonardo lui-même reconnaissait qu'il est bien moins performant lorsqu'il s'agit de vendre que quand il faut recruter. Et cela se retrouve dans les chiffres. En effet, lors de son premier passage au PSG, entre 2011 et 2013, le directeur sportif vend peu. Malgré l'importante revue d'effectif en 2011, année du rachat du club par QSI, seuls Mevlut Erding, qui avait rejoint le Stade Rennais pour 6,6M€, et Jérémy Clément, qui s'était engagé à l'ASSE pour 1,6M€, avaient quitté le club. L'année suivante c'est encore pire puisque le PSG ne récoltera que 4,75M€ avec les transferts de Guillaume Hoarau et Milan Bisevac. Finalement, la première grosse vente de l'ère QSI intervient en 2013 lorsque Liverpool lâche 19M€ pour Mamadou Sakho. C'est également durant cet été que Kevin Gameiro rejoindra le Séville FC pour 7,5M€. Cependant, c'était le lancement du projet, et il paraît normal que le PSG investisse beaucoup plus qu'il ne vende. Mais Leonardo revient en 2019, et cette fois-ci le club doit dégraisser. Et ce sera clairement un échec puisque durant son second passage à Paris, la meilleure vente du directeur sportif brésilien sera celle de Mitchel Bakker pour lequel le Bayer Leverkusen a lâché 7M€. Bien trop léger en quasiment trois saisons, bien que la crise du Covid n'ait pas facilité les choses.

114M€, le record absolu sur un mercato

Avant Leonardo, Antero Henrique avait bien plus excellé sur les ventes puisqu'il a permis au PSG de récupérer 300M€ entre 2017 et 2019. Ainsi, dès le premier été à Paris, le Portugais parvient à se séparer de Blaise Matuidi (25M€, Juventus) et de Serge Aurier (25M€, Tottenham). Six mois plus tard, c'est Lucas Moura qui rejoint également Tottenham pour près de 29M€. Juste avant son départ en 2019, Antero Henrique arrive également à céder plusieurs jeunes à l'image de Christopher Nkunku (13M€, RB Leipzig), Moussa Diaby (15M€, Bayer Leverkusen), Stanley Nsoki (12,5M€, OGC Nice) ou encore Arthur Zagre (10M€, AS Monaco). Giovani Lo Celso, qui s'engagera avec le Betis Séville pour 22M€, ou encore Grezgorz Krychowiak, dont le Spartak Moscou lèvera l'option d'achat estimée à 12M€, permettront de porter le total de ventes à 106M€. Mais c'est bien en 2018 que le PSG va réaliser son record notamment grâce au transfert de Gonçalo Guedes, qui reste la plus grosse vente de l'histoire du club. Le Portugais avait rejoint le FC Valence pour 40M€. Javier Pastore (25M€, AS Roma) ou encore Yuri Berchiche (24M€, Athletic Bilbao) seront d'autres jolies ventes d'un été qui a rapporté 114M€ au PSG.

Le PSG accélère son dégraissage

Ce n'est donc pas une surprise si le PSG a décidé de faire appel à nouveau aux services d'Antero Henrique afin de boucler la vente de certains départs de joueurs jugés indésirables. Luis Campos a ainsi mis en place un loft qui semble fonctionner puisque le dégraissage et bien lancé. Après les transferts définitifs d'Alphonse Areola, qui a rejoint West Ham pour environ 10M€, ainsi que Marcin Bulka, dont l'OGC Nice a levé l'option d'achat estimée à 2M€, le PSG a également vendu Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais pour un peu plus de 20M€. Thierno Baldé s'est engagé à Troyes tandis que Georginio Wijnaldum a été prêté à l'AS Roma avec une option d'achat avoisinant les 8M€. Mais tout va s'accélérer. Idrissa Gueye va retourner à Everton tandis que Thilo Kehrer rejoint West Ham. Au total, ces deux transferts pourraient rapporter un peu moins de 30M€. Les discussions avec la Juventus se poursuivent pour Leandro Paredes dont la valeur est estimée à 20M€ par le PSG. Les cas de Mauro Icardi, Julian Draxler ou encore Layvin Kurzawa et Abdou Diallo seront également à suivre. Reste à savoir si cela sera suffisant pour qu'Antero Henrique batte son propre record de ventes qui date donc de 2018.