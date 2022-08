Foot - Mercato - PSG

PSG : Ces fois où on a dit non à Nasser Al-Khelaïfi sur le mercato

Publié le 17 août 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi n’est pas connu pour manquer le coche concernant ses pistes sur le marché des transferts chez les joueurs comme chez les entraîneurs. Cependant, le patron du Paris Saint-Germain a connu quelques désillusions et notamment cet été. Explications.

Robert Lewandowski a dit non au PSG pour le Barça

« Ce que je peux vous dire, et vous pouvez me croire, c'est que tous les grands joueurs veulent venir au PSG. Tous. ». En juin 2021, le président Nasser Al-Khelaïfi faisait passer le message ci-dessus à l’occasion d’un entretien accordé à L’Équipe . Cependant, force est de constater que certaines stars ne semblent pas partagées le point de vue du président du PSG. Et c’est notamment le cas de Robert Lewandowski. Transféré au FC Barcelone en juillet dernier, le désormais ex-attaquant du Bayern Munich aurait pu débarquer au PSG où Luis Campos le voulait, mais a choisi de snober le club de la capitale pour le Barça comme le président Joan Laporta l’a souligné dernièrement. « Nous avons fait une première offre et elle s’est terminée à 45, plus 5. C’était dans nos possibilités, le joueur a également ajusté son salaire pour être dans nos possibilités et les Catalans sont maintenant très heureux. Nous avons concouru avec des équipes comme le PSG, Chelsea et le joueur voulait venir au Barça. C’est ce que j’aime ». Dans ses colonnes de mardi, L’Équipe a révélé que Nasser Al-Khelaïfi aurait tenté d’user de ses bonnes relations avec l’agent de Lewandowski, à savoir Pini Zahavi, afin de l’attirer au PSG cet été, en vain.

Al-Khelaïfi voulait Pogba, Campos n’a pas donné suite, le Français est parti à la Juve

Mais Robert Lewandowski ne fut pas l’unique échec de ces dernières années de Nasser Al-Khelaïfi. Depuis quelque temps, le patron du PSG en pincerait pour Paul Pogba. Et alors qu’il était libre de tout contrat après son départ de Manchester United, c’était le moment où jamais pour le président du Paris Saint-Germain de s’attacher les services du champion du monde tricolore et qui plus est, à moindre coût. Cependant, Luis Campos a entre temps été nommé conseiller football du club, et se serait opposé à la venue de Paul Pogba. Finalement, Pogba a fait le choix de revenir aux sources et là où il s’est révélé : la Juventus.

Romelu Lukaku n’a pas voulu du PSG et a opté pour un retour à l’Inter

Son retour devait lui permettre d’enfin avoir la possibilité de montrer ses qualités après un premier passage à Chelsea où il n’avait pas pu pleinement s’exprimer avant d’aller s’aguerrir ailleurs. Finalement, le rêve a vite tourné au cauchemar pour Romelu Lukaku. Finalement, le Belge a été prêté par Chelsea cet été à l’Inter. Cependant, pendant quelques semaines, il a été question d’un intérêt du PSG pour Lukaku et Nasser Al-Khelaïfi n’aurait pas été étranger à cet intérêt. Mais d’après The Sun, Lukaku n’aurait pas émis le souhait de débarquer au PSG.

Al-Khelaïfi militait pour Aouar en 2020, mais s’est heurté à un échec

Leonardo avait même été interrogé en personne sur un éventuel transfert d’Houssem Aouar et le PSG visait depuis un moment le milieu de terrain de l’OL comme le10sport.com vous l’avait révélé. Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi aurait été sur la même longueur d’onde que son ancien directeur sportif d’après L’Équipe . Pour autant, alors qu’Arsenal aurait été sur les rangs, rejoindre le PSG n’aurait pas été la priorité d’Aouar. Arsenal n’a pas bouclé son transfert et a opté pour Thomas Partey et le Français est resté à l’OL.

Al-Khelaïfi voulait Aubameyang en 2017, mais Henrique l’en a dissuadé