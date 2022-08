Foot - Mercato - PSG

Campos tape du poing sur la table pour le transfert de Skriniar

Publié le 18 août 2022 à 17h10 par Axel Cornic

Grande priorité défensive du Paris Saint-Germain selon nos informations, Milan Skriniar ne semble toujours pas proche de débarquer. La faute à des négociations interminables avec l’Inter, qui continuerait de réclamer minimum 70M€ pour laisser filer un joueur à qui il ne reste que quelques mois de contrat et qui pourrait bien passer sous le nez du PSG.

On rentre sans aucun doute dans le sprint final pour Milan Skriniar. Comme nous vous l’avions annoncé dès le 16 juin sur le10sport.com, le Slovaque est la grande priorité de Luis Campos pour renforcer la défense du PSG. Le problème c’est qu’il coute extrêmement cher et que les Parisiens ne semblent plus prêts à dé »penser sans compter comme avant.

70M€ pour le transfert de Skriniar ? Jamais !

D’après les informations de Tuttosport , Luis Campos aurait posé les limites avec l’Inter, assurant notamment n’avoir aucune intention d’aller jusqu’aux 70M€ réclamés pour Milan Skriniar. Pour rappel, le dernière offre du PSG semblait tourner autour des 65M€, bonus compris.

Inzaghi mène la campagne anti-PSG

Ce dossier semble sérieusement se compromettre pour Luis Campos, surtout à cause d’un homme : Simone Inzaghi. Avec Bremer parti à la Juventus, le coach de l’Inter ne voudrait plus entendre parler d’un départ de Milan Skriniar. Au contraire, il souhaiterait le voir prolonger et pousserait ses dirigeants à recruter un défenseur supplémentaire.