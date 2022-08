Foot - Mercato

Transferts : L’incroyable histoire de Puel sur le mercato

Publié le 18 août 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, Claude Puel est toujours libre de tout contrat. Depuis son départ de l’ASSE, où il a été licencié en décembre 2021, l’entraîneur de 60 ans est toujours à la recherche d’un club. Il peut toutefois se targuer d’un très beau CV, lui qui a notamment eu la chance d’entraîner en Angleterre, notamment à Southampton et Leicester. Différentes expériences qui permettent d’ailleurs d’être à l’origine de certaines des plus grosses transactions de l’histoire du football sur le marché des transferts.

La dernière aventure de Claude Puel sur un banc de touche se sera donc terminée sur un point noir. En effet, alors à la tête de l’ASSE, le natif de Castres n’a pas réussi à éviter le naufrage dans le Forez. Ainsi, en décembre 2021, la décision est prise de licencier Puel, qui sera remplacé par Pascal Dupraz chez les Verts. Avant cela, il avait notamment connu deux expériences en Premier League, sur le banc de Southampton puis de Leicester. De quoi lui donner l’occasion de côtoyer notamment un certain Virgil Van Dijk et un certain Harry Maguire. Et si on ajoute à cela le fait que Claude Puel a entraîné Wesley Fofana à l’ASSE, le technicien français pourrait prochainement se vanter d’avoir contribué au développement des 3 défenseurs les plus chers de l’histoire du football.

Virgil Van Dijk

Entraîneur de Southampton lors de la saison 2016-2017, Claude Puel a donc eu sous ses ordres Virgil Van Dijk, passé lui par les Saints de 2015 à 2017. Et c’est sous ce maillot que le Néerlandais s’est imposé comme l’un des rocs défensifs de la Premier League. Des performances qui avaient alors convaincu Liverpool d’investir gros sur lui, très gros. En effet, en janvier 2018, les Reds avaient alors sorti près de 84M€ pour recruter Virgil Van Dijk, faisant alors de lui le défenseur le plus cher de l’histoire à l’époque.

Harry Maguire

Un titre honorifique qui est désormais détenu par Harry Maguire. C’est en août 2019 que l’Anglais a été recruté par Manchester United, qui avait alors lâché près de 90M€ à Leicester pour recruter le défenseur central. Et Maguire a donc lui aussi le point commun d’avoir été entraîné par Claude Puel. C’est chez les Foxes que les deux hommes se sont ainsi côtoyés. Entraîneur de Leicester d’octobre 2017 à février 2019, Puel aura donc contribué à l’explosion d’Harry Maguire, ce qui l’a amené vers son transfert XXL quelques mois pour devenir le défenseur le plus cher de l’histoire.

Et maintenant Wesley Fofana ?

Un record qui pourrait toutefois tomber très prochainement. Et c’est un Français qui pourrait reprendre le flambeau : Wesley Fofana. Aujourd’hui à Leicester, l’ancien de l’ASSE fait l’objet d’un énorme pressing de la part de Chelsea. Les Blues sont déterminés à recruter Fofana, qui veut venir à Londres. Et pour convaincre les Foxes, Chelsea serait prêt à toutes les folies. En Angleterre, on parle ainsi d’une offre avoisinant les 100M€, ce qui ferait donc de Wesley Fofana le défenseur le plus cher de l’histoire. Et pour Claude Puel, jamais 2 sans 3 donc. Si Fofana a été lancé dans le grand bain par Jean-Louis Gasset dans le Forez, c’est vraiment sous les ordres de Puel qu’il a pris une énorme dimension sous le maillot des Verts. Des performances qui avaient alors convaincu Leicester de 35M€ à l’été 2020.