Mercato - PSG : Kalimuendo n’est pas le premier cas de l’ère QSI

Publié le 18 août 2022 à 07h30 par La rédaction

Fraichement vendu par le PSG au Stade Rennais pour 25M€, bonus compris, Arnaud Kalimuendo n’a donc pas réussi à percer en équipe première malgré son statut de titi prometteur. Et d’autres jeunes attaquants parisiens ont été contraints à l’exil avant lui depuis le début de l’ère QSI…

Moussa Dembélé

Formé au PSG, le buteur de l’OL n’a jamais eu l’occasion de faire ses preuves en équipe première, barré à l’époque par des profils tels que Zlatan Ibrahimovic, Kévin Gameiro et Guillaume Hoarau. Et il a finalement décidé d’être transféré à Fulham : « À part Rabiot et Kimpembe, quels joueurs jouent ? Je ne regrette rien. Il y a trois ans, je jouais déjà en Premier League [...] Je ne vois pas un joueur de ma génération régulièrement jouer. Je suis bientôt arriver à 100 matchs pros, je ne peux pas avoir de regrets », confiait Dembélé en 2016 dans les colonnes de L’EQUIPE pour justifier son départ du PSG.

Kingsley Coman

Longtemps considéré comme grand espoir du PSG, Kingsley Coman fait ses débuts en 2012/13 sous les ordres de Carlo Ancelotti. Il décidera finalement de refuser le contrat professionnel que lui tend son club formateur et s’est engagé libre avec la Juventus Turin. Coman est aujourd’hui un titulaire en puissance au Bayern Munich.

Odsonne Edouard

Au même titre que Moussa Dembélé, Odsonne Edouard a dû faire face à une concurrence beaucoup trop importante en équipe première du PSG. Et après un prêt à Toulouse qui a été peu concluant, le buteur avait été vendu au Celtic Glasgow à l’été 2018 pour 10,5M€. Edouard a explosé en Ecosse, et il a été recruté en 2021 par Crystal Palace pour 16,5M€.

Jean-Kévin Augustin

Contrairement aux profils cités précédemment, Jean-Kevin Augustin a eu l’occasion de prouver un peu sa valeur au PSG. Il a intégré l’équipe première en 2014, pour un total de 31 matchs disputés avec le maillot rouge et bleu, et deux buts inscrits. En quête de liquidités, le PSG a finalement décidé de vendre Augustin au RB Leipzig pour 16M€ en 2017, et le buteur français évolue désormais au FC Bâle après des expériences décevantes à l’AS Monaco, à Leeds et au FC Nantes.

Jonathan Ikoné

S’il comptabilise au total 7 matchs officiels en équipe première du PSG, Jonathan Ikoné n’a jamais eu l’occasion de prouver sa valeur sur la durée avec le club francilien. Après deux saisons consécutives passées en prêt à Montpellier, il a finalement été vendu au LOSC pour 5M€ en 2018. Il évolue désormais à la Fiorentina.

Christopher Nkunku

De tous les titis issus du centre de formation du PSG évoqués ici, Christopher Nkunku est certainement celui qui a le mieux géré la suite de sa carrière. Plutôt bien installé en équipe première entre 2015 et 2019, il a été vendu au RB Leipzig pour 13M€ et cartonne actuellement avec le club allemand. Sacré meilleur joueur de Bundesliga l’an passé, Nkunku a été profiter de son repositionnement au poste d’attaquant pour empiler les buts et les passes décisives avec Leipzig, et il est même devenu un habitué des listes de Didier Deschamps en équipe de France.