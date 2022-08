Foot - Mercato - PSG

PSG : Un indice est lâché pour le transfert de Bernardo Silva

Publié le 17 août 2022 à 23h45 par Thomas Bourseau

Dans le viseur de Luis Campos qui rêve de le voir arborer la tunique du PSG, Bernardo Silva devrait faire faux bond au Paris Saint-Germain. Pour le FC Barcelone ? Certes, le Barça serait en pole pour le recrutement du Portugais. Néanmoins, il semblerait que Silva soit déterminé à s’installer et potentiellement sur la durée, à Manchester.

Luis Campos a un rêve, qui pourrait cependant tomber aux oubliettes. Le conseiller football du PSG garde un oeil sur Bernardo Silva et se verrait bien l’attirer au Paris Saint-Germain comme le10sport.com vous l’a révélé le 3 août dernier. Cependant, c’est bien le FC Barcelone qui mènerait la danse, bien que le vent se mettrait à tourner dans la course à la signature de Bernardo Silva.

Bernardo Silva se concentre sur Manchester City…

À en croire les informations divulguées pa r The Athletic ce mercredi, le FC Barcelone pourrait devoir une nouvelle fois, après un premier échec l’été dernier, remettre à plus tard le transfert de Bernardo Silva. Bien qu’il ait été prêt à quitter ses partenaires chez les Skyblues pour le Barça , Silva serait à présent pleinement concentré et impliqué dans la saison de Manchester City et plus, si affinité. Certains dirigeants de City ne fermeraient d’ailleurs pas à la porte à des discussions pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2025.

🚨🚨 ¡BOMBAZO DE @10JoseAlvarez! 🚨🚨 😮 "BERNARDO SILVA se va a COMPRAR una CASA en MANCHESTER" 😓 Su fichaje por el Barça, cada vez más complicado...https://t.co/D7dqcx1x2q pic.twitter.com/oWKTIwxUlm — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 17, 2022

…et serait sur le point d’acheter une nouvelle propriété en ville