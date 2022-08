Foot - Mercato - PSG

PSG : Entre le PSG et Barcelone, Lionel Messi aurait tranché

Publié le 18 août 2022 à 17h00 par Thomas Bourseau

Alors que l’avenir de Lionel Messi au PSG semble être clair pour cette saison, à moyen terme le doute plane sur la suite de sa carrière. Et un retour au FC Barcelone est devenu prioritaire aux yeux du président Joan Laporta. Il semblerait même que l’attaquant du PSG en fasse lui aussi une véritable option.

Lionel Messi pourrait-il quitter le PSG à la prochaine intersaison, soit au moment de l’expiration de son contrat ? Bien qu’une option ait été incluse dans le bail en question pour rallonger l’aventure de Messi d’une année supplémentaire, il se pourrait que l'Argentin prenne la décision de se lancer un nouveau challenge en Major League Soccer à l’Inter Miami ou bien en revenant au FC Barcelone malgré le fait que le Barça n’ait formulé aucune offre au clan Messi à l’instant T d’après le journaliste Guillem Balague.

Messi voudrait retrouver le Barça

Néanmoins, il semblerait que Lionel Messi ait déjà une idée précise de son avenir. Et bien que le PSG soit ouvert à l’idée de le conserver outre l’expiration de son contrat, le septuple Ballon d’or aurait pris la décision de revenir au FC Barcelone. Présent sur le plateau de l’émission El Chiringuito, le journaliste Lobo Carrasco et ancien joueur du Barça , a affirmé que Messi voudrait retrouver le FC Barcelone. La présence de Joan Laporta à la présidence ne serait en aucun cas un obstacle alors que le contraire avait été communiqué dans la presse espagnole dernièrement. Et il n’y aurait aucune proposition de contrat de la part du FC Barcelone pour Messi bien qu’un retour pour 2023 soit une réelle option selon ESPN.

💣💣"MESSI QUIERE VOLVER"💣💣😳😳@lobo_carrasco, en #ChiringuitoMessi 😳😳 pic.twitter.com/9F69UGZtaU — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 17, 2022

