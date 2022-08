Foot - Mercato - PSG

PSG : La date du retour de Messi au Barça est connue

Publié le 18 août 2022 à 08h15 par Quentin Guiton

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Lionel Messi ne sait pas encore où il jouera après cette date-là. Si le PSG voudrait le conserver plus longtemps, l’Argentin souhaiterait encore réfléchir et prendre une décision après la Coupe du monde. Et la rumeur d’un retour au FC Barcelone enfle ces derniers temps. D’ailleurs, ça ne risque pas de se calmer après les dernières révélations…

Après une première saison très compliquée au PSG, Lionel Messi semble avoir retrouvé son meilleur niveau cette année. D’ailleurs, le club de la capitale voudrait déjà prolonger son contrat qui se terminera en juin 2023. Mais Messi ne voudrait pas se précipiter et souhaiterait décider de son avenir après la Coupe du monde 2022. Ainsi, le génie argentin pourra décider librement de son futur. Et le PSG va devoir se méfier, car d’autres clubs sont à l’affut…

Mercato - PSG : Une solution trouvée pour le transfert de Paredes ? https://t.co/1l65MNYer4 pic.twitter.com/dSm1X2zksy — le10sport (@le10sport) August 17, 2022

Messi aura le choix sur le mercato

En effet, ces dernières semaines, la rumeur d’un incroyable retour au FC Barcelone fait grand bruit. Il faut dire que les nombreux appels du pied du président catalan Joan Laporta et même de l’entraineur blaugrana Xavi ne font que nourrir cette hypothèse. A moins que Lionel Messi ne décide finalement de s’envoler pour les Etats-Unis et la MLS. En effet, depuis plusieurs mois, l’Inter Miami de David Beckham fait le forcing pour l’attirer en 2023.

Avantage FC Barcelone pour Messi... en 2023