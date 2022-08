Foot - Mercato - PSG

PSG : Une grande annonce tombe pour l’avenir de Messi

Publié le 17 août 2022 à 16h30 par Thibault Morlain

S’il n’est pas question que Lionel Messi quitte le PSG d’ici la clôture du mercato estival, l’avenir de La Pulga fait toutefois énormément parler. En effet, le cas de l’Argentin est au centre de nombreuses rumeurs, l’envoyant un peu partout dans le monde. Prolonger au PSG, retourner à Barcelone, aller à l’Inter Miami… Voilà les choix qui s’offriraient à Messi et La Pulga a d’ailleurs reçu un nouveau message en provenance de la Floride.

Alors que Lionel Messi a démarré très fort cette saison avec le PSG, la question actuellement est de savoir s’il sera encore là pour le prochain exercice. Aujourd’hui, l’Argentin est sous contrat jusqu’en 2023 avec le club de la capitale, mais dispose d’une année supplémentaire en option, activable avec l’accord de chaque partie. D’ailleurs, le PSG souhaiterait prolonger Messi au-delà de juin 2023. Qu’en dira maintenant le septuple Ballon d’Or ? Alors que La Pulga aurait remis à plus tard les discussions pour son avenir, il aura l’embarras du choix. Prolonger au PSG ne sera en effet pas la seule option de Lionel Messi.

« J'aimerais le faire revenir »

Outre continuer avec le PSG, Lionel Messi aura également la possibilité de retourner au FC Barcelone. En effet, Joan Laporta va tout faire pour réaliser ce rêve. Et dernièrement, le président blaugrana a multiplié les sorties en ce sens. Ainsi, il avait notamment lâché concernant la future opération Messi : « C'est le meilleur joueur de notre histoire et je ferai de mon mieux pour qu'il puisse vivre la meilleure fin de sa carrière sous le maillot du Barça. J'aimerais le faire revenir. Ce ne sera pas facile, mais je pense qu'avec la bonne stratégie, nous pourrons y arriver. Je vous dis que c'est un souhait que nous avons et j'espère que nous pourrons le convertir en réalité. Nous avons une stratégie pour le faire revenir à Barcelone ».

L’Inter Miami est à fond aussi

A moins que Lionel Messi ne décide de rejoindre les Etats-Unis et l’Inter Miami. Cela fait maintenant plusieurs mois que la franchise de David Beckham a fait part de son intérêt pour l’Argentin. Jorge Mas, co-propriétaire, avait notamment pu expliquer : « Leo est évidemment le meilleur joueur de la planète. Espérons que les conditions seront réunies pour qu’il soit là, en train de jouer avec le maillot de l’Inter Miami, aux Etats-Unis. Nous aspirons à cela. J’espère que les circonstances seront là. Nous n’avons rien de garanti, il n’y a pas d’accord, mais je suis un homme très optimiste et j’espère qu’à l’avenir, Messi pourra faire partie de notre projet ».

Higuain donne rendez-vous en décembre pour Messi