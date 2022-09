Foot - Mercato - OM

OM : La grande révélation de Longoria sur cette recrue estivale

Publié le 5 septembre 2022 à 16h00 par Thibault Morlain

Avec le départ de Pol Lirola, prêté du côté d’Elche, l’OM s’était mis en quête d’un arrière/piston droit afin de venir épauler Jonathan Clauss. Et le choix de Pablo Longoria s’est finalement porté sur Issa Kaboré. Prêté avec option d’achat par Manchester City, celui qui jouait à Troyes la saison dernière a posé ses valises à l’OM où on l’avait à l’oeil depuis un certain temps maintenant.

Tout au long de l’été, les recrues se sont multipliées à l’OM. Pablo Longoria a réalisé un travail exceptionnel pour renforcer l’effectif d’Igor Tudor, ce qui était nécessaire avec la Ligue des Champions. Et au poste de piston droit, Jonathan Clauss est arrivé du RC Lens et c’est Issa Kaboré qui a suivi. Le Burkinabais a été prêté avec option d’achat par Manchester City, continuant ainsi son aventure en Ligue 1 après sa dernière saison avec Troyes.

« Quand on analysait le championnat belge… »

Issa Kaboré est donc arrivé à l’OM pour remplacer numériquement Pol Lirola, prêté à Elche. Et ce lundi, à l’occasion de la présentation du joueur prêté par Manchester City, Pablo Longoria a fait une grande confiance. Le président de l’OM a ainsi révélé que Kaboré était suivi depuis plusieurs mois maintenant : « On cherchait un latéral physique avec des capacités à répéter les efforts. Issa Kaboré a tout ça. Quand on analysait le championnat belge quand je suis arrivé, on pensait toujours à lui. Cet été, c'était le premier nom dans notre liste pour ce qu'on recherchait ».

« C'est le seul club que j'ai toujours supporté »