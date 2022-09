Foot - Mercato - OM

OM : Longoria est enfin fixé dans cet interminable feuilleton

Publié le 5 septembre 2022 à 10h30 par Thomas Bourseau

Du haut de ses 22 ans, Bamba Dieng a tenu tête aux dirigeants de l’OM tout au long de l’été avant d’accepter de se faire une raison et de partir à Nice. N’ayant pas pu passer avec succès la visite médicale, le Sénégalais est de retour à Marseille et refuserait à présent de quitter l’Olympique de Marseille pour rejoindre un pensionnaire d’un championnat où le marché des transferts n’a pas encore fermé ses portes. Explications.

Une fois de plus, comme ce fut le cas l’été dernier, Pablo Longoria s’est montré particulièrement actif sur le marché des transferts. En effet, le président de l’OM avait à coeur d’offrir à Igor Tudor l’effectif le plus complet possible afin que le coach croate puisse avoir la possibilité de jouer sur différents tableaux au cours de cette saison alors que l’OM est engagé en Ligue des champions. Pour ce faire, Longoria a pu boucler une dizaine de recrues à l’intersaison. Au niveau de l’opération dégraissage promise et plus particulièrement les ventes, Pablo Longoria n’a pas vraiment pu tenir sa promesse.

Le transfert à Nice a capoté à la dernière minute, Antwerp n’a rien pu faire

Ces dernières semaines, L’Équipe a révélé que Frank McCourt aurait reçu de la part du président Pablo Longoria la promesse que les caisses du club phocéen allaient être renflouées cet été. Et cela passait notamment par une vente de Bamba Dieng pour la coquette somme de 20M€. Néanmoins, jusqu’ici et alors que le marché des transferts des cinq grands championnats européen a fermé ses portes jeudi dernier, Bamba Dieng est toujours un joueur de l’OM. Et ce, bien qu’un accord contractuel ait été trouvé entre le clan Dieng et l’OGC Nice et que le club azuréen en avait fait de même avec la direction marseillaise pour un transfert à 12M€. Un problème au genou décelé lors de sa visite médicale a fait capoter l’opération. Ces dernières heures, il a été question d’une volonté du Royal Antwerp de s’attacher les services de Bamba Dieng. L’Équipe a cependant fait part de l’absence de toutes négociations, alors que le marché belge fermera ses portes mercredi, entre les différentes parties pour la simple et bonne raison que Bamba Dieng aurait fait une croix sur la belle offre économique du club d’Anvers et sur la possibilité de disposer d’un rôle d’incontournable.

Un échappatoire en Grèce, en Turquie ou au Portugal ?

Si jamais le Royal Antwerp voulait revenir à la charge pour le transfert de Bamba Dieng, l’équipe d’Anvers ne dispose que d’une toute petite fenêtre pour manoeuvrer, le marché fermant ses portes mardi en Belgique. Pour ce qui est de la Turquie, le rideau tombera jeudi sur le mercato. En Arabie saoudite et en Grèce, le coup de sifflet final du marché retentira le 15 septembre avant que le Portugal mette un terme à cette succession de mercato le 22 septembre. L’ultime chance de Pablo Longoria de vendre Bamba Dieng ? Pas vraiment.

Bamba Dieng n’aurait nullement l’intention de quitter l’OM