La déclaration étonnante de Kylian Mbappé sur le mercato du PSG

Publié le 5 septembre 2022 à 22h10 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 5 septembre 2022 à 22h10

Même si Luis Campos et Christophe Galtier ne sont pas satisfaits à 100% du mercato réalisé par le PSG, les débuts réalisés par le club de la capitale sont prometteurs. Interrogé sur le sujet, Kylian Mbappé est resté évasif et n’a pas souhaité se prononcer, préférant léguer la responsabilité à ses dirigeants.

Vitinha, Hugo Ekitiké, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler : voici les noms des nouvelles recrues du PSG. Pour son premier mercato en tant que conseiller sportif du club de la capitale, Luis Campos n’a pas chômé. Pour autant, le Portugais et Christophe Galtier ne seraient pas pleinement satisfaits des recrues, ils en attendaient un peu plus.

Le PSG avance bien

Pour le moment, rien de dramatique pour le PSG vu le début de saison réalisé. Leader de Ligue 1, Paris carbure et n’a été tenu en échec que par l’AS Monaco (1-1), de bon augure avant d’affronter la Juventus en Ligue des Champions.

Mbappé préfère ne pas se prononcer