OM : Après son arrivée, il reçoit un énorme message de Longoria

Publié le 5 septembre 2022 à 21h00 par Hugo Chirossel

Alors que le marché des transferts a fermé ses portes il y a quelques jours, Pablo Longoria était présent ce lundi conférence de presse pour présenter les dernières recrues de l’OM et notamment Amine Harit. De nouveau prêté au club, avec une option d’achat cette fois-ci, le président marseillais s’est réjoui de son retour.

Déjà prêté à l’OM la saison dernière, Amine Harit a dû prendre son mal en patience cet été. L’international marocain a de nouveau été cédé par Schalke 04, mais cette fois-ci avec une option d’achat. Cette dernière serait de 5M€ et a de grandes chances d’être levée comme l’a confié Amine Harit en conférence de presse ce lundi.

« J'ai pris le risque d'attendre »

Comme l’année dernière, l’ancien joueur de Nantes est arrivé le dernier jour du mercato à l’OM. Un choix assumé, qui s’explique notamment par son envie de revenir au club : « j'ai eu d'autres offres, mais j'ai pris le risque d'attendre. Ça a payé. Je suis très fier d'être devant vous aujourd'hui. J'avais eu une discussion avec le président en fin de saison dernière, il sait que j'ai qu'une parole, et lui aussi. Les choses ont été respectées », a-t-il déclaré.

